Wembanyama još jednom ispisao povijest NBA lige, NY Knicksi gaze prema finalu

Nakon dvije pobjede u Madison Square Gardenu, Knicksi su i na gostovanju potvrdili da drže seriju pod kontrolom. Philadelphia je bolje otvorila utakmicu, povela 9:0 i 20:8, a nakon prve četvrtine još je bila u plusu. No New York je u drugoj dionici preuzeo ritam, okrenuo utakmicu i više nije ispuštao vodstvo. U završnicu je ušao s dvoznamenkastom prednošću i bez veće drame priveo susret kraju.

Ponovno je ključan bio Jalen Brunson, koji je susret završio s 33 koša i devet asistencija. Veliku pomoć imao je u Mikalu Bridgesu, koji je protiv momčadi koja ga je svojedobno draftirala ubacio 23 koša. Knicksi su sada na 3:0 i nedostaje im još samo jedna pobjeda za povratak u finale Istoka, dok bi 76ersi morali napraviti nešto što nitko nikada nije uspio u NBA doigravanju - vratiti se nakon zaostatka 0:3.



S druge strane, San Antonio Spursi poveli su 2:1 protiv Minnesote nakon velike pobjede 115:108 na gostovanju, a utakmicu je potpuno obilježio Victor Wembanyama. Francuski fenomen ubacio je 39 koševa, uhvatio 15 skokova i dodao pet blokada te tako postao tek četvrti igrač u povijesti NBA doigravanja s najmanje 35 koševa, 15 skokova i pet blokada u jednoj utakmici. Prije njega to su uspjeli samo Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon i Shaquille O'Neal.



'Za ovo sam stvoren. Volim ovo više od svega', rekao je Wembanyama nakon utakmice, a zatim dodao:

'Još nismo ništa postigli, nismo ni na pola serije. Imamo talent. Imamo dubinu. Nemamo iskustva, ali nas nije briga. Možemo doći do vrha ako igramo dosljedno kao večeras.'

Uz njega su važan doprinos dali De'Aaron Fox sa 17 koševa te Devin Vassell i Stephon Castle s po 13. Na drugoj strani Anthony Edwards ubacio je 32 koša uz 14 skokova i šest asistencija, ali Minnesota nije imala odgovor na Wembanyaminu dominaciju ni u trenucima kada se uspjela približiti. Spursi su tako uzeli pobjedu koja bi mogla usmjeriti seriju.

