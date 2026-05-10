Lakersima nema spasa: Oklahoma povela 3-0 u seriji

Nakon neizvjesnog prvog poluvremena, košarkaši aktualnih NBA prvaka potpuno su dominirali u nastavku utakmice. Predvodili su ih Ajay Mitchell s 24 poena i 10 asistencija i Shai Gilgeous-Alexander s 23 poena i 9 asistencija.

Kod Lakersa, koji su i dalje bez najboljeg igrača, ozlijeđenog Luke Dončića, najbolji su bili Rui Hachimura s 21 i LeBron James s 19 poena. Oklahoma u seriji na četiri pobjede vodi 3-0, a idući je susret za dva dana ponovo u Los Angelesu.

Cleveland Cavaliersi pobijedili su u svojoj dvorani Detroit Pistonse 116-109 u trećoj utakmici polufinala istočne konferencije NBA lige i smanjili zaostatak u pobjedama na 1-2.

Cleveland, koji je bez poraza na domaćem terenu u ovogodišnjem NBA doigravanju, predvodili su Denis Mitchell s 35 poena i James Harden s 19, uključujući sedam u zadnje dvije minute kad se lomila utakmica.

U redovima Detroita uobičajeno je najbolji bio Cade Cunnigham koji je upisao 'triple double' s 27 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Tobias Harris ubacio je 21 poen. Četvrta utakmica u seriji na četiri pobjede igra se za dva dana također u Clevelandu.