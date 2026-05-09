nije uspio

Tužan kraj velike karijere: Vahid Halilhodžić ispao je iz lige s Nantesom

I.Ž.

09.05.2026 u 08:33

Vahid Halilhodžić
Vahid Halilhodžić Izvor: EPA / Autor: NOUSHAD THEKKAYIL / EPA
Vahid Halilhodžić (73) nije uspio ostvariti ono zbog čega se vratio iz mirovine. Iskusni je trener preuzeo je Nantes u pokušaju da ga spasi od ispadanja iz Ligue 1, ali nakon poraza od Lensa 1:0 postalo je i matematički jasno da popularni Kanarinci sele u niži rang

Proslavljeni se Vaha Halilhodžić (73) aktivirao u vrlo teškom trenutku za klub koji je tonuo prema dnu ljestvice i kojem je trebala gotovo nemoguća serija rezultata kako bi ostao među najboljima.

U takvoj situaciji je prekinuo mirovinu te prihvatio posao, i to, kako je sam naveo, iz moralnih razloga, jer je upravo u Nantesu proživio neke od najvećih trenutaka svoje trenerske karijere. No, ovoga puta povratak nije imao sretan kraj.

Nantes je protiv Lensa izgubio 1:0, a taj poraz definitivno je ugasio i posljednju nadu u ostanak. Kolo prije kraja zaostaje pet bodova za 16. mjestom koje vodi u doigravanje za ostanak, što znači da više nema nikakvu mogućnost spasa.

Jedini gol na utakmici postigao je 16-godišnji portugalski veznjak Mezian Soares u 79. minuti, a ovo mu je bio debitantski nastup u prvoj momčadi. Bio je to gol koji je i službeno zaključio sudbinu Nantesa i potvrdio ono što se već neko vrijeme naslućivalo.

Pred Vahidom Halilhodžićem ostala je još samo jedna utakmica, domaći dvoboj protiv Toulousea, nakon kojeg će zaključiti sezonu i staviti točku na bogatu trenersku karijeru.

Iako nije uspio spasiti Nantes, njegova odluka da se vrati i pokuša pomoći klubu s kojim je posebno povezan dovoljno govori o tome koliko mu je taj klub značio. No sada, nakon što je borba za ostanak izgubljena, jasno je da slijedi konačan odlazak u više nego zasluženu mirovinu.

Za Vahu je ovo zato emotivan i tužan završetak velikog trenerskog puta - pokušao je još jednom, ali ovoga puta nije mogao promijeniti tijek stvari.

