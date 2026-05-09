Brojni skauti na Maksimiru! Evo tko sve dolazi gledati veliki derbi

Dinamo nije pobijedio Hajduk na Maksimiru od ljeta 2023. godine pa će pokušati srušiti tu tradiciju dok će Hajduk pokušati pokvariti Dinamu šampionsku atmosferu.

Za derbi je ostalo još samo par ulaznica za sjeveru gore pa se očekuje 20-ak tisuća navijača na Maksimiru. A među njima će biti i brojni skauti velikih europskih klubova.

Kako doznajemo, stižu predstavnici PSV-a, Freiburga, Ajaxa, Šahtara, Genka, Southamptona, Bologne, Brentforda, Augsburga te kineskog Henana.