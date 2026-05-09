ugledna imena

Brojni skauti na Maksimiru! Evo tko sve dolazi gledati veliki derbi

S. M.

09.05.2026 u 10:31

Dinamo - Hajduk
Dinamo - Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Dinamo i Hajduk danas od 16 sati na Maksimiru igraju veliki derbi 34. kola SHNL-a.

Prvenstvo je odavno riješeno pa dva najveća hrvatska kluba igraju uglavnom za prestiž pred kraj sezone.

Dinamo nije pobijedio Hajduk na Maksimiru od ljeta 2023. godine pa će pokušati srušiti tu tradiciju dok će Hajduk pokušati pokvariti Dinamu šampionsku atmosferu.

Za derbi je ostalo još samo par ulaznica za sjeveru gore pa se očekuje 20-ak tisuća navijača na Maksimiru. A među njima će biti i brojni skauti velikih europskih klubova.

Kako doznajemo, stižu predstavnici PSV-a, Freiburga, Ajaxa, Šahtara, Genka, Southamptona, Bologne, Brentforda, Augsburga te kineskog Henana.

Kovačević radi promjenu u sastavu u zadnji trenutak. Evo kako će Dinamo igrati protiv Hajduka
Ovo je prvih 11 Hajduka koji će na Maksimiru istrčati protiv Dinama. Garcia iznenadio izborom
Fabrizio Romano: Real ima novog trenera! Posao je praktički gotov, ostaju samo detalji

