Sergej Jakirović nakon 0:0 nije skrivao što ga muči: 'Moramo više riskirati'

U prvoj polufinalnoj utakmici Hull City i Millwall su pred 24.623 gledatelja na stadionu MKM odigrali opreznih 0:0. Uzvrat je u Londonu 11. svibnja, a pobjednik će igrati u finalu na Wembleyju protiv boljeg iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.

'Bila je to očekivana utakmica, vrlo teška, borba za svaku loptu, svaki dvoboj na tlu, u zraku', rekao je Sergej Jakirović za Hull Live.

'U drugom poluvremenu smo krenuli jako dobro, pritiskali smo ih, ali nažalost, nismo zabili. Na kraju, to je pošten rezultat, kao što sam rekao, ništa se neće odlučiti u prvoj utakmici', kazao je zahvalivši se navijačima:

'Bilo je jako bučno i jako posebno. Vrlo posebno, ove posljednje dvije utakmice su bile nevjerojatne. Hvala navijačima.'

Šef Tigrova je također objasnio svoju odluku o sastavu.

'Razmišljao sam da ćemo imati više igrača na krilima. Više izolacije jedan na jedan, ali posebno u prvom poluvremenu smo bez ikakvog razloga udarali loptu okolo, tako da moramo biti bolji s loptom, bolji u posjedu, više riskirati da bismo bili zadovoljni loptom. To je nešto što moramo poboljšati za uzvratnu utakmicu', poručio je Jakirović te se osvrnuo i na poništeni gol Millwalla u završnici susreta:

'Bio je to jasan prekršaj. To sam odmah vidio. Ako uzmete igrača s dvije ruke i zavrtite ga oko sebe, to je prekršaj.'

Za kraj je Sergej Jakirović progovorio o suludom ritmu utakmica, jer se uzvrat u Londonu igra već u ponedjeljak.

'Nova utakmica, novo iskušenje. Pripremit ćemo se i igračima možda pokazati pokoji isječak stvari koje možemo popraviti. Ne znam zašto je raspored tako zgusnut, jer je ostalo još dovoljno vremena i mogli smo igrati u srijedu ili četvrtak...', zaključio je Sergej Jakirović.