Bayern nakon ispadanja iz Lige prvaka krenuo po zvijezdu, počeli pregovori

Njemački prvak već slaže planove za ljetni prijelazni rok, a jedna od glavnih meta je krilni napadač Newcastlea Anthony Gordon.

Kako piše Sky Sports, Bayern je otvorio razgovore s Newcastleom oko mogućeg transfera 25-godišnjeg engleskog reprezentativca. Bavarci Gordona prate još od početka godine, a sada su napravili i prvi konkretan korak.

Newcastle spreman saslušati ponude

Newcastle je navodno spreman saslušati ponude jer u klubu očekuju da bi Gordon ovog ljeta mogao razmotriti druge opcije. Englez ima još četiri godine ugovora na St James' Parku, a ove je sezone najbolji strijelac Newcastlea s 18 golova.

Zanimljivo, Gordonovi agenti posljednjih su dana viđeni i u Barceloni, no prema istom izvoru zasad nije bilo izravnog kontakta između Barcelone i Newcastlea.

Gordon je u Newcastle stigao iz Evertona u siječnju 2023. za oko 52 milijuna eura, a ranije su ga povezivali i s Arsenalom te Liverpoolom. Menadžer Eddie Howe nedavno je poručio da u momčadi želi samo potpuno predane igrače.

'Neću koristiti nijednog igrača ako ne osjetim da je 100 posto predan klubu i njegovoj budućnosti', rekao je Howe.

Ove sezone je Gordon zabio 17 golova (deset u Ligi prvaka!) uz pet asistencija u 46 nastupa.