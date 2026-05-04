Sainz bijesan na Verstappena: 'Misli da može raditi što god želi'

Verstappen je u utrku krenuo s drugog mjesta nakon sjajnog kruga u kvalifikacijama, ali je već na početku izgubio priključak s vrhom. U borbi za vodstvo zavrtio se u drugom zavoju i pao u poretku, nakon čega se našao u gužvi sredine poretka.

Tamo je Nizozemac vodio borbu s vozačem Williamsa Carlosom Sainzom. Verstappen je uspio proći Španjolca vrlo agresivnim napadom u posljednjoj ukosnici, no Sainz je pritom morao izbjegavati kontakt. Zbog toga je izgubio pozicije od momčadskog kolege Alexa Albona i vozača Alpinea Pierrea Gaslyja.

'Izgubio sam tri pozicije'

Sainz je odmah preko radija jasno dao do znanja što misli o Verstappenovu potezu.

'Izgurao me sa staze. Misli da može raditi što god želi jer se utrkuje protiv sredine poretka!', poručio je Sainz preko radija.

Nakon utrke dodatno je pojasnio zašto ga je Verstappenov potez toliko naljutio.

'Bez uvrede, ali ono što je napravio u 17. zavoju izgledalo je gotovo kao lansiranje. Znao je da smo mi sredina poretka, da se nećemo boriti s njim do kraja i da ćemo ga u nekom trenutku morati pustiti. Ali taj potez bio je na granici. Vjerojatno je sve proizašlo iz frustracije zbog okretanja i želje da se što prije vrati prema vrhu', rekao je Sainz.

Španjolac ipak nije želio otići predaleko u kritikama.

'To je utrkivanje i ne želim ga previše kritizirati. Ali u tom trenutku činilo mi se da ćemo se sudariti. Izgurao me sa staze i izgubio sam tri pozicije, zato je bilo frustrirajuće', dodao je.

'U sredini poretka je džungla'

Verstappen je nakon utrke doznao za Sainzove komentare. Kada su ga pitali o agresivnim potezima na početku utrke, najprije je uzvratio pitanjem: 'Što je bilo agresivno?'

Kad su mu prenijeli Sainzove prigovore oko pretjecanja, četverostruki svjetski prvak nije se previše uzbudio.

'Ne znam. U sredini poretka je pomalo džungla, pa ne znam što bih rekao', odgovorio je Verstappen.

Nizozemac je utrku završio na petom mjestu, što mu je najbolji rezultat sezone. Sainz se također uspio oporaviti i završio je deveti, čime je Williamsu donio dva boda.

Nakon prve četiri utrke Verstappen je sedmi u ukupnom poretku vozača s 26 bodova, dok je Sainz na 14. mjestu s četiri boda.