Evo kad Dalić mora FIFA-i dostaviti prvi popis igrača za SP

Momčad Zlatka Dalića će 2. lipnja odigrati prijateljsku utakmicu s Belgijom na Rujevici, a četiri dana kasnije u Varaždinu će gostovati Slovenija.

To će biti zadnja utakmica prije odlaska na Svjetsko prvenstvo na kojem Hrvatska prvu utakmicu igra 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske. Tjedan dana kasnije igrat će protiv Paname u Torontu, a tri dana nakon toga u Philadelphiji protiv Gane.

Zlatko Dalić prema FIFA-inim pravilima 11. svibnja, dakle za tjedan dana, mora objaviti prošireni popis igrača za nastup na SP-u.

Klubovi su dužni 25. svibnja igrače s popisa pustiti u reprezentacije, a rok za konačni popis od 26 igrača (tri golmana plus 23 igrača) koji će putovati na turnir reprezentacije moraju dostaviti do 1. lipnja.

Izbornici nakon tog roka, a najkasnije 24 sata prije početka utakmice, mogu promijeniti popis igrača u slučaju bolesti ili teških ozljeda igrača.