Prižmić postavio rekord: Đokoviću ovo nikada nitko nije napravio

Mladi hrvatski tenisač, koji je do glavnog turnira stigao kroz kvalifikacije, uspio je preokrenuti meč protiv osvajača 24 Grand Slam naslova te slaviti sa 2:6, 6:2, 6:4.

Prižmić će u sljedećem kolu igrati protiv Uga Humberta. Bit će to njihov prvi međusobni susret na ATP Touru. Pobjeda nad Đokovićem već je Prižmiću osigurala posebno mjesto u povijesti ATP-a.

Prema podacima Opta Acea, Prižmić je postao prvi kvalifikant i najniže rangirani igrač koji je u meču ATP Masters 1000 turnira uspio preokretom pobijediti Đokovića.