Prižmić postavio rekord: Đokoviću ovo nikada nitko nije napravio

Hrvatski tenisač Dino Prižmić priredio je veliko iznenađenje na ATP Masters 1000 turniru u Rimu. Nakon što je kroz kvalifikacije izborio glavni ždrijeb, zaustavio je Novaka Đokovića i upisao pobjedu karijere.
Mladi hrvatski tenisač, koji je do glavnog turnira stigao kroz kvalifikacije, uspio je preokrenuti meč protiv osvajača 24 Grand Slam naslova te slaviti sa 2:6, 6:2, 6:4.
Prižmić će u sljedećem kolu igrati protiv Uga Humberta. Bit će to njihov prvi međusobni susret na ATP Touru. Pobjeda nad Đokovićem već je Prižmiću osigurala posebno mjesto u povijesti ATP-a.
Prema podacima Opta Acea, Prižmić je postao prvi kvalifikant i najniže rangirani igrač koji je u meču ATP Masters 1000 turnira uspio preokretom pobijediti Đokovića.
Velik pothvat mladog Hrvata
Osim toga, Prižmić se svrstao među rijetke igrače mlađe od 21 godine koji su od 2000. godine na Italian Openu pobijedili nekog bivšeg osvajača tog turnira.
Pobjedom protiv šesterostrukog pobjednika rimskog turnira pridružio se kratkom popisu na kojem su Marat Safin, Rafael Nadal, Alexander Zverev i Holger Rune.