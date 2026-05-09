Marina Čilića u drugom kolu zaustavio 'sretni gubitnik'

S.Š. / Hina

09.05.2026 u 15:30

Marin Čilić Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER
Hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u susretu 2. kola ATP Masters 1000 turnira u Rimu od Španjolca Martina Landalucea sa 4:6, 4:6.

Nakon što je u prvom kolu pobijedio Amerikanca Marcosa Girona, Čilić je trebao igrati protiv Monegažanina Valentina Vacherota koji je bio slobodan u prvom kolu.

Međutim, 16. tenisač svijeta je odustao od nastupa, a na njegovo je mjesto u ždrijebu uvršten sretni gubitnik iz kvalifikacija, Španjolac Martin Landaluce, trenutačno 94. tenisač svijeta.

Landalucea smatraju jednim od talentiranijih mladih igrača na ATP Touru. Najbolji rezultat karijere ostvario je ove godine u Miamiju, gdje je stigao do četvrtfinala Masters turnira i skrenuo pozornost teniske javnosti odličnim nastupima.

Mladi Španjolac je stigao do pobjede nakon dva sata i osam minute igre slavivši sa 6:4, 6:4. Ključni trenutak prvog seta bio je deveti gemu u kojem je Landaluce napravio break za 5:4, a potom osvojio svoj servis i set. U drugom setu je također, odlučio jedan break, ovoga puta u petoj igri.

Čilić, trenutačno 47. tenisač svijeta i 20-godišnji Španjolac su do sada igrali jednom. Prošle godine u polufinalu challengera u Nottinghamu Čilić je nakon gotovo tri sata igre slavio sa 6:7 (6), 6:4, 7:6 (7).

U idućem kolu Landalucea očekuje pobjednik susreta između Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja i Talijana Mattije Belluccija.

