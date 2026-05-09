Poznati hajdukovac bez zadrške: 'Ma kakav špalir Dinamu, to su budalaštine!'

Bez zadrške je Vladimir Balić komentirao mogućnost da Hajdukovi igrači na Maksimiru naprave špalir novom prvaku, ali i igru Gonzala Garcije te odnos prema Marku Livaji .

Na pitanje trebaju li Hajdukovi igrači napraviti špalir Dinamu, Balić nije imao dvojbe.

'Ma kakav špalir, to su budalaštine. Mi smo rivali... Po meni ni Varaždin nije trebao to učiniti', poručio je Balić u razgovoru za Net.hr.

Jednako izravan bio je i kada je govorio o Gonzalu Garciji i načinu igre koji je ove sezone pokušao nametnuti Hajduku. Balić smatra da ono što je funkcioniralo u Istri nije moglo automatski dati rezultat i na Poljudu.

'Garcia je izgradio svoju karijeru na Istri i rezultatima koje je tamo postigao s tom nekom 'build-up' igrom. No, nije isto voditi Istru ili Hajduk. Hajduk je uvijek igrao okomito i brzo i uvijek je napadao, a igra koju je Garcia implementirao donijela je samo probleme', rekao je Balić te se dotaknuo i najvažnijeg igrača Hajduka, Marka Livaje, oko kojeg se i dalje vrti velik dio priče o budućnosti momčadi.



Iako se često spominje povezanost njegova statusa s trenerskom sudbinom Gonzala Garcije, Balić ne vjeruje da su te dvije stvari izravno vezane.

'Mislim da Livajin ostanak nije ovisan o Garcijinu odlasku. Ja se svakako nadam da će Livaja ostati u Hajduku i nastaviti s dobrim igrama', zaključio je Balić.