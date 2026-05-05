Pogledajte spektakularan gol u tanzanijskom derbiju. Nogometni svijet će ovo pamtiti

05.05.2026 u 09:41

Gol Tanzanija
Gol Tanzanija Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot / X
Derbi tanzanijskog nogometnog prvenstva između Simbe i Young Africansa završio je 2:2, ali sve je palo u drugi plan zbog poteza o kojem se sada priča daleko izvan Tanzanije

U središtu pažnje našao se Clatous Chama, autor spektakularnog gola koji već sada izgleda kao ozbiljan kandidat za izbor najboljeg ove sezone.

Sve se dogodilo već u 10. minuti derbija, kada je Chama na fenomenalan način završio akciju i oduševio sve koji su vidjeli snimku. Bio je to trenutak zbog kojeg je utakmica praktički preko noći postala viralna i zbog kojeg se sve glasnije spominje i nagrada Ferenc Puškaš.

Golu je prethodila i sjajna asistencija Elieja Mpanzua, koji je precizno pripremio teren za spektakularnu završnicu, a onda je Clatous Chama cijelu akciju podigao na još višu razinu. Način na koji je zabio gol bio je toliko efektan da se već sada može reći kako je riječ o jednom od onih golova o kojima će se godinama pričati.

Posebno je zanimljivo da je Chama i prije tog poteza već imao važnu ulogu u utakmici jer je u trećoj minuti asistirao za vodeći gol domaće momčadi. No unatoč svemu što se događalo u derbiju, upravo je njegov gol ostao glavna tema i trenutak koji je potpuno zasjenio rezultat.

