Pogledajte spektakularan gol u tanzanijskom derbiju. Nogometni svijet će ovo pamtiti

Sve se dogodilo već u 10. minuti derbija, kada je Chama na fenomenalan način završio akciju i oduševio sve koji su vidjeli snimku. Bio je to trenutak zbog kojeg je utakmica praktički preko noći postala viralna i zbog kojeg se sve glasnije spominje i nagrada Ferenc Puškaš.

Golu je prethodila i sjajna asistencija Elieja Mpanzua, koji je precizno pripremio teren za spektakularnu završnicu, a onda je Clatous Chama cijelu akciju podigao na još višu razinu. Način na koji je zabio gol bio je toliko efektan da se već sada može reći kako je riječ o jednom od onih golova o kojima će se godinama pričati.