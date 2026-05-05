Veliki transfer na pomolu: Dinamo želi vratiti srebrnog Vatrenog na Maksimir

Modri su ostvarili veliku bodovnu prednost ispred Hajduka te se već mogu okrenuti slaganju kadra za iduću sezonu. Kako navode Sportske novosti , čini se da su jedno pojačanje pronašli u Grčkoj.

Prema njihovim navodima bivši hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj sve je bliže povratku u Dinamo, a njegova situacija u Panathinaikosu ide u prilog Dinamu. Jedvaj je u atenski klub stigao u ljeto 2023., no njegova je uloga u međuvremenu značajno oslabila.

Minutaža mu kontinuirano pada, a status u momčadi više nije ni približno onome koji je imao po dolasku. Prema informacijama iz Grčke, Panathinaikos na njega više ozbiljno ne računa. Dodatni udarac njegovoj poziciji bio je kiks u velikom derbiju protiv Olympiacosa, koji je Panathinaikos izgubio 0:2 19. travnja. Nakon tog susreta Jedvaj više nije dobio priliku za nastup.

Iako mu ugovor traje još godinu dana, Jedvaj želi napustiti Atenu i vratiti se u Hrvatsku. Kao najpoželjniju destinaciju vidi Dinamo, s kojim je već ranije bio povezivan. Prošlog ljeta navodno su postojali određeni kontakti, no tada je grčki klub tražio odštetu od 2,5 milijuna eura, što je za Dinamo bilo previsoko.

Sada je situacija drugačija. Očekuje se da bi odšteta mogla biti znatno niža, čak i ispod milijun eura, što otvara prostor za realizaciju posla. U Maksimiru bi Jedvaj mogao pokriti dvije osjetljive pozicije - stopera i desnog beka.

Prema navodima grčkih izvora, razgovori između strana već su započeli, a interes je obostran. Jedvaj je Dinamo napustio u ljeto 2013. kada ga je Roma platila pet milijuna eura.

Od tada je Jedvaj nastupao za pregršt klubova kao što su Bayer Leverkusen, Augsburg, Lokomotiv iz Moskve prije nego što se skrasio u Grčkoj. Sada je izgledno da se srebrni iz Rusije 2018. vraća na Maksimir.