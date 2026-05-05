Dani Olmo donosi novu zaradu za Dinamo: Evo o čemu se radi

Četiri kola prije kraja Katalonci imaju čak 11 bodova prednosti ispred prvog konkurenta i najvećeg rivala Real Madrida. U idućem kolu na rasporedu je El Clasico koji bi mogao malo produljiti borbu ili potvrditi drugi uzastopni naslov Barcelone.

Jedan od onih koji je itekako imao ulogu u osvajanju naslova je i Dani Olmo. On je u 29 nastupa u španjolskom prvenstvu upisao sedam golova i dodao isto toliko asistencija.

Ono što je zanimljivo je činjenica da njegov novi naslov prvaka s Barcelonom, donosi i zaradu za Dinamo. Naime, Barcelona je prije dvije godine dovela Olma iz RB Leipziga za 55 milijuna eura.

Dinamo je pri prodaja Olma u Njemačku zadržao 20 % od profita buduće prodaje te je Modrima tada pripalo 5,2 milijuna eura što će stići u ratama od 1,7 milijuna. No, Barcelona je s Leipzigom dogovorila bonuse od 7 milijuna eura, od kojih su se neki već ostvarili, a neki će se ponovno aktivirati novim naslovom.

Prošlo ljeto, Goal je prenosio da Barca mora Leipzigu isplatiti 4,2 milijuna eura. Ako pretpostavimo da će sada nakon novog naslova morati isplatiti većinu ostalih bonusa, dolazimo do brojke od 3,8 milijuna. Dinamu od toga pripada otprilike 750 tisuća eura što je itekako solidan iznos koji će razveseliti sve u Maksimiru.

Čak i ako je bonus koji će Barcelona morati isplatiti nešto manji, cifra je to koja će zasigurno dobro doći Dinamu.