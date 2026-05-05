Mateo Kovačić potezom za pamćenje probudio City: Evo što o njemu pišu Englezi i navijači Građana

Manchester City izvukao je bod u 97. minuti na gostovanju kod Evertona, ali remi 3:3 mogao bi skupo koštati momčad Pepa Guardiole u borbi za naslov. Engleski mediji gotovo su jednoglasni - City je kiksao i otvorio Arsenalu veliku priliku za prvi naslov nakon 2004. godine.
City je vodio 1:0, potom se u drugom dijelu raspao i primio tri gola, da bi se u završnici vratio preko Erlinga Haalanda i Jeremyja Dokua. No kako piše Sky Sports, tim raspletom 'darovao je Arsenalu prednost u utrci za naslov', a Topnicima sada tri pobjede do kraja mogu biti dovoljne za veliko slavlje.
Kovačićev pas promijenio ritam utakmice
U cijeloj drami posebno se istaknuo Mateo Kovačić. Hrvatski veznjak ušao je s klupe u 75. minuti, a već u 83. jednim potezom pokrenuo je povratak Cityja.
Službena stranica kluba ističe da je Haaland 'utrčao na dodavanje Matea Kovačića' prije nego što je prebacio Jordana Pickforda za 3:2, dok je The Guardian bio još slikovitiji i napisao da je Kovačić 'rasjekao Evertonovu središnju obranu'.
Bio je to potez koji je potpuno promijenio dinamiku završnice i probudio momčad koja je do tada djelovala izgubljeno.
Navijači traže više takvih lopti
Kovačićev potez nije prošao nezapaženo ni među navijačima Cityja. U raspravama nakon utakmice mnogi su isticali da je upravo takva lopta ono što Erling Haaland treba puno češće dobivati.
'Naravno da dodavanja u prostor za Haalanda šaljemo tek kad gubimo', napisao je jedan navijač, dok je drugi dodao da bi City trebao igrati direktnije upravo kroz takve pasove. Jedan od komentara sažeo je dojam: 'Kovačić često daje takve lopte, ostali baš i ne.'
Bilo je i kritika (Manchester Evening News ističe da je baš Kova krivac za treći gol Evertona), ali su se izgubile u glavnoj poruci - City je predugo igrao bez okomitosti, a upravo je Kovačić donio ono što je nedostajalo.
City se spasio poraza, ali Arsenal sada drži sve u svojim rukama
Doku je s dva gola spasio City od poraza, Haaland je zadržao nadu, a Kovačić je pokrenuo posljednji nalet. Ipak, engleski mediji ovu utakmicu ne vide kao dokaz snage, nego kao prijelomni trenutak sezone.
The Guardian piše da se 'Cityjeva obrana, zajedno s njihovim izazovom za naslov, zatresla pod pritiskom Evertona', dok drugi mediji ističu kako Građani više ne ovise sami o sebi.
Arsenal sada ima sve u svojim rukama. City se izvukao na Goodisonu, ali nakon ovakve večeri dojam u Engleskoj je jasan - utrka za naslov prelomila se prema Londonu.