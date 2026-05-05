Mateo Kovačić potezom za pamćenje probudio City: Evo što o njemu pišu Englezi i navijači Građana

City je vodio 1:0, potom se u drugom dijelu raspao i primio tri gola, da bi se u završnici vratio preko Erlinga Haalanda i Jeremyja Dokua. No kako piše Sky Sports, tim raspletom 'darovao je Arsenalu prednost u utrci za naslov', a Topnicima sada tri pobjede do kraja mogu biti dovoljne za veliko slavlje.

Kovačićev pas promijenio ritam utakmice

U cijeloj drami posebno se istaknuo Mateo Kovačić. Hrvatski veznjak ušao je s klupe u 75. minuti, a već u 83. jednim potezom pokrenuo je povratak Cityja.

Službena stranica kluba ističe da je Haaland 'utrčao na dodavanje Matea Kovačića' prije nego što je prebacio Jordana Pickforda za 3:2, dok je The Guardian bio još slikovitiji i napisao da je Kovačić 'rasjekao Evertonovu središnju obranu'.

Bio je to potez koji je potpuno promijenio dinamiku završnice i probudio momčad koja je do tada djelovala izgubljeno.