Bayern nije popustio PSG-u: Uoči velike utakmice odbili su njihov zahtjev

Ovaj put razlog nije bila taktika, ozljede ili forma zvijezda, nego - hotel u kojem će momčadi provesti posljednje sate prije uzvratne utakmice. Parižani su u München trebali stići u utorak, dan prije susreta, a željeli su odsjesti u Infinity Hotel & Conference Resortu.

Taj im je hotel ostao u odličnom sjećanju jer su ondje boravili prošlog svibnja uoči uvjerljive pobjede protiv Intera 5:0 u finalu Lige prvaka. No PSG-ova želja naišla je na čvrst zid.

Bayern jasno poručio: Ovo je naš grad

Infinity Hotel već godinama ima posebno mjesto u Bayernovoj rutini. Bavarci ondje borave prije domaćih utakmica još od 2010. godine, pa u klubu nisu imali namjeru mijenjati ustaljeni plan samo zato što je PSG poželio isti smještaj.

Još prošlog petka, uoči remija 3:3 protiv Heidenheima u Bundesligi, trener Bayerna Vincent Kompany jasno je dao do znanja da Bayern želi zadržati kontrolu nad svojim uobičajenim pripremama.

Još izravniji bio je sportski direktor kluba Christoph Freund.

'Ovo je naš grad, ovo je naša domaća utakmica i tu nema mjesta pregovorima', poručio je Freund na konferenciji za novinare, prenosi L'Equipe.

Infinity Hotel & Conference Resort smješten je na sjeveru Münchena, u mirnijem dijelu grada, a njegova je lokacija idealna za Bayernovu logistiku. Od Allianz Arene i zračne luke udaljen je oko 15 minuta vožnje, zbog čega ga njemački velikan godinama koristi kao bazu prije utakmica na svom stadionu.

PSG pronašao drugo rješenje

Budući da Bayern nije želio odstupiti od svog stalnog izbora, PSG je morao tražiti alternativu. Jedna od mogućnosti bio je povratak u hotel Hilton u Tucherparku, u kojem su Parižani boravili u ožujku 2023. godine. No, prema pisanju Bilda, taj je hotel trenutačno u fazi renovacije i nije dostupan.

PSG je u studenom 2024. boravio i u Rosewoodu, jednom od najprestižnijih i najskupljih hotela u Münchenu, ali ovaj put izbor je pao na drugu lokaciju. Prema navodima njemačkih medija, Parižani će uoči utakmice odsjesti u hotelu Andaz, također objektu s pet zvjezdica.

Iako se nalazi bliže centru Münchena nego Infinity, logistički je i dalje vrlo praktičan jer je smješten uz autocestu A9, koja vodi izravno prema Allianz Areni. Vožnja do stadiona traje oko deset minuta. Tako je PSG, barem kada je riječ o hotelu, morao prihvatiti poraz prije nego što je utakmica uopće počela.