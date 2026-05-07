Bivši Vatreni zbog teške ozljede ne igra već 15 mjeseci, odlazak iz Rijeke sve je izvjesniji

Prošlo je već više od 15 mjeseci, a Škorić i dalje je daleko od povratka. Kad takva stanka potraje toliko dugo, više se ne govori samo o ozljedi i oporavku, nego o ozbiljnoj životnoj i sportskoj prekretnici.

Sve se prelomilo u veljači 2025. godine, na utakmici protiv Istre, kada je Mile Škorić (34) pretrpio tešku ozljedu ligamenata koljena. Od tada do danas bivši Vatreni više nije odigrao službenu utakmicu...

Teška ozljeda koljena i operacija potpuno su promijenile tijek njegove riječke epizode. Povratak koji se u jednom trenutku možda činio mogućim sada izgleda sve neizvjesnije. Petnaest mjeseci bez natjecateljske utakmice ogroman je jaz - fizički, ritmički i mentalni. Izgubljen je kontinuitet, nestao je natjecateljski ritam, a svaki novi pokušaj povratka sve je teži.

U dresu Rijeke Mile Škorić odigrao je praktički tek dvije i pol utakmice, što dovoljno govori koliko je njegova priča na Rujevici ostala nedovršena.

Iako nije mogao pomoći momčadi na travnjaku, bio je dio riječke svlačionice u sezoni u kojoj je klub stigao do dvostruke krune. Za igrača koji je obilježio SHNL i godinama bio jedno od najprepoznatljivijih lica domaćeg nogometa, to je ipak imalo posebnu težinu.

Trener Rijeke Victor Sanchez o njemu je govorio s velikim poštovanjem, kao o punopravnom članu svlačionice, čovjeku koji putuje s ekipom, pomaže savjetima, daje podršku i živi s momčadi svaki dan. Često ga se moglo vidjeti i na tribinama, uz momčad, uz svaku utakmicu i svaki važan trenutak.

No kako vrijeme prolazi, najvažnije pitanje više nije kada će se Mile Škorić vratiti, nego hoće li se uopće vratiti ozbiljnom nogometu. A ako i pokuša još jednom, vrlo je teško vjerovati da će se to dogoditi baš u Rijeci, otkrivaju Sportske novosti.

Ugovor mu istječe na kraju sezone i sve upućuje na to da će njegova epizoda na Rujevici završiti bez pravog povratka. Zato je sve realnije da Mile Škorić napušta Rijeku, a istodobno više nije nerealno ni razmišljanje da bi ovo mogao biti i tihi kraj jedne vrlo bogate karijere.