Pavasović Visković napisao komentar nakon 'šokantnog' priznanja: 'Evo zašto Hajduk nije na razini Dinama'

S.Č.

17.03.2026 u 18:08

Ljubo Pavasović Visković predsjednik NO Hajduka Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Izjava predsjednika Nadzornog odbora Hajduka Ljube Pavasovića-Viskovića da Hajduk u ovom trenutku nije na razini Dinama izazvala je buru među navijačima splitskog kluba. Riječi jednog od ključnih ljudi s Poljuda mnogima nisu dobro sjele, a reakcije su stigle gotovo odmah.

U jeku nezadovoljstva i brojnih komentara, Pavasović-Visković odlučio je dodatno pojasniti što je točno htio reći i zašto je uopće povukao takvu paralelu s najvećim rivalom.

U komentaru za Dalmatinski portal osvrnuo se na svoju izjavu te istaknuo kako nije bila usmjerena protiv Hajduka, nego kao realna procjena trenutnog stanja i smjera u kojem klub treba ići.

Naglasio je i ključni razlog zbog kojeg je rekao da Hajduk nije na razini Dinama, želeći pritom otvoriti prostor za ozbiljniju raspravu o sportskim i organizacijskim standardima.

vezane vijesti

'Prošloga tjedna 'šokirao' sam javnost 'priznanjem koje navijačima Hajduka neće dobro sjesti', a to je da nismo na razini Dinama. Hajdemo ponovo: ne, nismo i - kako smo krenuli - nećemo ni biti. Dakle, klub smo s 2,5 terena ukupno zadnjih 15 godina, od ovog jednog i pol pomoćnog i živimo i preživljavamo već 15 godina (čitaj – omladinska škola).

Klub smo u kojem će svakoga tko pokuša nešto napraviti ili uvesti reda, naš bivši netalentirani vratar frustrirano nazvati mediokritetom koji se svako malo vraća u klub.

U kojem će te osvjedočeni protivnik ovog modela upravljanja, koji će sa svojih visina, a na ključnoj je poziciji nečega što je prije 30 godina bila Novina, doslovno raditi majmuna od tebe.

U kojem će 'legende i ikone' istresati, a mediji orno bilježiti, sve što im u pauzi između dvije partije balota padne na pamet.

I oko kojeg će se pisati hrpa budalaština o koječemu, a najmanje o onome što je važno ili točno pa će se, kao, svi šokirati kada ja 'priznam' da nismo dorasli trci koju nikada nismo ni vodili. A nismo je vodili jer nismo budale, znamo šta imamo mi, znamo šta ima naš glavni suparnik.

A nismo dorasli jer smo reaktivni, jer se ljudi u klubu već godinama boje što će reći giganti pisane riječi iz Novine, kako će novovjeki 'Smoje' iz sportske redakcije prokomentirati tvoju osobu, hoće li reći da si mediokritet i sprdačina.

A cijelo vrijeme je svima jasno da smo spori, da smo zastarjeli, da smo prestari, da igramo dvije brzine ispod onoga kako se nogomet danas igra (i zbog toga, a ne zbog nesreće izlijećemo od kojekakvih 'ružomberoka') te da se trebamo ostaviti strategija i vizija – kojima će se svi kada tad dobro nasmijati - i sve svesti na par riječi. Mladost, brzina, karakter, škola, skauting.... Pa ćemo vidjeti dokle će nas to dovesti.

Ili neće, jer već je utkano u našu tradiciju da onaj tko kaže ono što stvarno jest, ne potraje dugo. Jer znate, 'legende i ikone', dok igraju na balote i bore se za neki sitni angažmančić, znaju bolje', napisao je Pavasović-Visković, a cijeli komentar u kojem se čelnik Hajduka bavi temom stadiona na Poljudu možete pročitati na Dalmatinskom portalu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Eksluzivno

Eksluzivno

Na Maksimir stigle milijunske ponude, Šokota otkrio za koja tri igrača Dinama
ovo ne izgleda dobro

ovo ne izgleda dobro

Hajduk objavio šokantne fotografije Poljuda u raspadu: 'Iz poljudske ljepotice poispadale vide'

najpopularnije

Još vijesti