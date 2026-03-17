Pavasović Visković napisao komentar nakon 'šokantnog' priznanja: 'Evo zašto Hajduk nije na razini Dinama'

Naglasio je i ključni razlog zbog kojeg je rekao da Hajduk nije na razini Dinama, želeći pritom otvoriti prostor za ozbiljniju raspravu o sportskim i organizacijskim standardima.

U komentaru za Dalmatinski portal osvrnuo se na svoju izjavu te istaknuo kako nije bila usmjerena protiv Hajduka, nego kao realna procjena trenutnog stanja i smjera u kojem klub treba ići.

U jeku nezadovoljstva i brojnih komentara, Pavasović-Visković odlučio je dodatno pojasniti što je točno htio reći i zašto je uopće povukao takvu paralelu s najvećim rivalom.

'Prošloga tjedna 'šokirao' sam javnost 'priznanjem koje navijačima Hajduka neće dobro sjesti', a to je da nismo na razini Dinama. Hajdemo ponovo: ne, nismo i - kako smo krenuli - nećemo ni biti. Dakle, klub smo s 2,5 terena ukupno zadnjih 15 godina, od ovog jednog i pol pomoćnog i živimo i preživljavamo već 15 godina (čitaj – omladinska škola).

Klub smo u kojem će svakoga tko pokuša nešto napraviti ili uvesti reda, naš bivši netalentirani vratar frustrirano nazvati mediokritetom koji se svako malo vraća u klub.

U kojem će te osvjedočeni protivnik ovog modela upravljanja, koji će sa svojih visina, a na ključnoj je poziciji nečega što je prije 30 godina bila Novina, doslovno raditi majmuna od tebe.

U kojem će 'legende i ikone' istresati, a mediji orno bilježiti, sve što im u pauzi između dvije partije balota padne na pamet.

I oko kojeg će se pisati hrpa budalaština o koječemu, a najmanje o onome što je važno ili točno pa će se, kao, svi šokirati kada ja 'priznam' da nismo dorasli trci koju nikada nismo ni vodili. A nismo je vodili jer nismo budale, znamo šta imamo mi, znamo šta ima naš glavni suparnik.

A nismo dorasli jer smo reaktivni, jer se ljudi u klubu već godinama boje što će reći giganti pisane riječi iz Novine, kako će novovjeki 'Smoje' iz sportske redakcije prokomentirati tvoju osobu, hoće li reći da si mediokritet i sprdačina.

A cijelo vrijeme je svima jasno da smo spori, da smo zastarjeli, da smo prestari, da igramo dvije brzine ispod onoga kako se nogomet danas igra (i zbog toga, a ne zbog nesreće izlijećemo od kojekakvih 'ružomberoka') te da se trebamo ostaviti strategija i vizija – kojima će se svi kada tad dobro nasmijati - i sve svesti na par riječi. Mladost, brzina, karakter, škola, skauting.... Pa ćemo vidjeti dokle će nas to dovesti.

Ili neće, jer već je utkano u našu tradiciju da onaj tko kaže ono što stvarno jest, ne potraje dugo. Jer znate, 'legende i ikone', dok igraju na balote i bore se za neki sitni angažmančić, znaju bolje', napisao je Pavasović-Visković, a cijeli komentar u kojem se čelnik Hajduka bavi temom stadiona na Poljudu možete pročitati na Dalmatinskom portalu.