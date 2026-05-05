Počinje dvoboj ekipa koje nikada nisu osvojile Ligu prvaka, ovo su početne postave

U Londonu se na Emiratesu igra uzvratna utakmica polufinala Lige prvaka između Arsenala i Atletico Madrida. U prvoj utakmici je rezultat bio 1-1, a oba gola su zabijena s bijele točke. Zabili su Viktor Gyökeres za Arsenal te Julian Alvarez za Ateltico.

Ovo su početne postave:

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Eze, Trossard - Gyökeres

Atletico Madrid: Oblak - Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, Koke, Marcos Llorente, Lookman - Alvarez, Griezmann

Prema analitičkoj kući Opta, Arsenal je favorit za osvajanje Lige prvaka s 35,8% šansi za naslov. Arsenal je i dalje bez poraza ove sezone u Ligi prvaka. Njihov niz od 13 utakmica je ujedno i najduži u povijesti kluba.