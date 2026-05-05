Beljo već nakon prve sezone napušta Dinamo? Žele ga Englezi, Portugalci i Nizozemci

Kako piše novinar Sportski novosti Davorin Olivari, najboljeg strijelca SHNL-a u posljednje su vrijeme na čak tri utakmice pratili predstavnici Brightona.

Engleski prvoligaš, trenutačno osmoplasirana momčad Premiershipa, ozbiljno je zainteresiran za Dinamovog napadača i mogao bi već ovog ljeta pokušati realizirati transfer. Ipak, prema istom izvoru, Brighton zasad još nije stupio u službene razgovore s čelnicima zagrebačkog kluba.

Zanimljiva veza s trenerom Brightona

U cijeloj priči postoji i jedan zanimljiv detalj. Trener Brightona Fabian Hürzeler dio je iste agencije u kojoj radi Beljin menadžer Srđan Lakić. Drugim riječima, Lakić zastupa i Belju i mladog trenera engleskog kluba.

To, naravno, ne znači da je transfer izvjestan, ali Sportske novosti navode da taj podatak svakako pokazuje kako bi se eventualni pregovori mogli razvijati bez previše prepreka ako Brighton odluči krenuti po hrvatskog napadača.

No jasno je i da bi Englezi za takav posao morali duboko posegnuti u blagajnu. Dinamo se sigurno neće lako odreći jednog od svojih najvažnijih igrača, posebno uoči europskih kvalifikacija u kojima će Modri pokušati izboriti Ligu prvaka.

Nije samo Brighton u igri

Sportske novosti navode i da Belju prate još neki veliki europski klubovi. Među zainteresiranima su portugalski velikani Porto i Sporting te nizozemski Ajax i Feyenoord.

U Dinamu, međutim, imaju jasan plan. Kada je riječ o najvažnijim igračima, prodaja se ne očekuje prije završetka europskih kvalifikacija. Beljo bi tako mogao biti jedna od ključnih figura Dinamova europskog ljeta, ali i jedan od najtraženijih igrača prijelaznog roka.