Otkriveno koliko zarađuju igrači Dinama i Hajduka: Livaja nije najplaćeniji

Nogometaši su, podsjetimo, registrirani kao mali i mikro poduzetnici te su zato obvezni FINA-i prijavljivati svoje prihode. Važno je pritom naglasiti da se objavljeni iznosi ne moraju odnositi isključivo na klupske plaće. U njih mogu ulaziti i drugi prihodi, primjerice oni od sponzorskih ugovora, marketinških aktivnosti i sličnih poslovnih aranžmana, prenosi Jutarnji .

U Dinamu se, očekivano, na vrhu nalaze najpoznatija i najeksponiranija imena. Najveći neto prihod prijavio je Marko Pjaca, koji je Modre napustio prošlog ljeta. Prema podacima FINA-e, Pjaca je prijavio čak 1,68 milijuna eura neto prihoda.

Iza njega je Bruno Petković, danas član turskog kluba, s prijavljenih 1,19 milijuna eura neto, dok je treći kapetan Dinama Josip Mišić s 845 tisuća eura.

Promašaj visoko na popisu

Među igračima s visokim primanjima je i bivši kapetan Arijan Ademi, koji je prijavio 690.467 eura neto prihoda. Posebno se, međutim, ističe ime Samyja Mmaeea, koji je prijavio 670.938 eura neto. Riječ je o igraču čiji se angažman u Maksimiru teško može opisati uspješnim, pa ta brojka posebno bode oči.

Visoko su i Sandro Kulenović s 591.694 eura neto, Ronaël Pierre-Gabriel s 568.292 eura neto, Kevin Théophile-Catherine s 476.732 eura te Dejan Ljubičić i Juan Córdoba, koji su prijavili identičnih 470.759 eura neto prihoda.

Kulenović trenutačno igra za talijanski Torino, Pierre-Gabriel je već dulje vrijeme izvan ozbiljnih planova i ne računa se kao važan dio momčadi trenera Marija Kovačevića, Ljubičić je zimus otišao u Schalke, dok se i Córdobi, prema svemu sudeći, sprema odlazak iz Maksimira.

Zanimljiv je i slučaj Dine Perića. Branič koji već tri sezone ne igra prijavio je 493.854 eura neto prihoda. Niže na Dinamovoj ljestvici nalaze se Niko Galešić s 414.560 eura neto, Ismaël Bennacer s 378.543 eura, Stefan Ristovski s 305.433 eura i Luka Stojković s 217.414 eura neto prihoda.

Među slabije plaćenima u Dinamovoj svlačionici su Mounsef Bakrar sa 164.111 eura neto, Cardoso Varela sa 157.453 eura i Marko Soldo sa 114.004 eura neto prihoda.

Livaja uvjerljivo prvi u Hajduku

Kada je riječ o Hajduku, tu nema previše dvojbi. Marko Livaja uvjerljivo je na vrhu s 1,71 milijun eura ukupnih prihoda, odnosno 1,29 milijuna eura neto. Time je daleko ispred ostatka splitske svlačionice.

Slijedi Filip Krovinović, koji je prijavio 624.948 eura prihoda, odnosno 489.740 eura neto. Ante Rebić prijavio je 187.500 eura prihoda, odnosno 137.850 eura neto, dok je vratar Ivica Ivušić prijavio 135.075 eura neto prihoda.

Objavljene brojke ponovno otvaraju pitanje odnosa ulaganja i učinka u hrvatskom nogometu, posebno u slučaju igrača koji imaju visoka primanja, a na terenu nisu opravdali očekivanja.