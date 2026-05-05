Hoće li ovaj gol Arsenal poslati u finale Lige prvaka nakon 20 godina?

U tijeku je uzvrat polufinalne utakmice Lige prvaka između Arsenala i Atletico Madrida, a golom Bukaya Sake Arsenal vodi 1-0.

Tim golom Arsenal vodi ukupnim rezultatom 2-1, čime bi nakon 20 godina čekanja izborili finale Lige prvaka.

U posljednjoj minuti prvog poluvremena, Leandro Trossard je pucao, a Oblak odbio njegov udarac. Na odbijanac je najbrže reagirao Saka koji zabija za 1-0.

Gol pogledajte ovdje.