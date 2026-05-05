čudesan podatak

Arsenal je u Ligi prvaka prvi u povijesti postigao nevjerojatan pothvat

D.S.

05.05.2026 u 23:17

tportal
Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
Arsenal je pobjedom protiv Atletico Madrida u polufinalu Lige prvaka napravio nešto što nije napravio nitko nikada.

Golom Bukaya Sake krajem prvog poluvremena Arsenal je osigurao finale Lige prvaka nakon 20 godina. Slavili su s 1-0 protiv Atletico Madrida u Londonu i time ušli u povijest.

Naime, do sada smo u Ligi prvaka imali 44 primjera gdje je neka ekipa odigrala 14 utakmica u jednoj sezoni.

Arsenal je ovom pobjedom postao jedini klub ikada koji u tih 14 utakmica nije upisao poraz. Nevjerojatan je to podatak na koji će Mikel Arteta itekako biti ponosan.

