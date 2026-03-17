Zvijezda Hajduka ostaje bez Svjetskog prvenstva?

Igrači će se okupiti u Atlanti 22. ožujka, a riječ je o posljednjim provjerama prije konačne objave popisa za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

'Posljednjih 18 mjeseci radili smo na širenju baze igrača kako bismo bili spremni donijeti prave odluke za popis za Svjetsko prvenstvo, a ovo je još jedna važna prilika. Ove utakmice moramo tretirati kao da su dio Svjetskog prvenstva, a najvažnije je da igrači pokažu pravi mentalitet i predanost', poručio je Pochettino.

Veliki testovi protiv svjetskog vrha

Amerikance očekuju dva iznimno zahtjevna susreta protiv reprezentacija koje se nalaze među deset najboljih na FIFA-inoj ljestvici, a ujedno će to biti i posljednje utakmice prije završnih priprema za najveći sportski događaj na svijetu.

Tri mjeseca prije početka turnira na domaćem terenu, SAD će prvo ugostiti Belgiju 28. ožujka na stadionu Mercedes-Benz u Atlanti, s početkom u 21:30 po srednjoeuropskom vremenu.

Tri dana kasnije, 31. ožujka, na istom stadionu igrat će protiv Portugala, u posljednjem susretu prije objave konačnog popisa za Svjetsko prvenstvo.

A ako je suditi prema ovom popisu, čini se da na SP-u neće biti mjesta za Hajdukovu zvijezdu, Rokasa Pukštasa.

Detaljan popis reprezentacije SAD-a (u zagradi su imena klubova te broj nastupa i golova):

Vratari: Chris Brady (Chicago Fire; 0/0), Roman Celentano (FC Cincinnati; 0/0), Matt Freese (New York City FC; 13/0), Matt Turner (New England Revolution; 52/0)

Braniči: Max Arfsten (Columbus Crew; 16/1), Alex Freeman (Villarreal/Španjolska; 13/2), Mark McKenzie (Toulouse/Francuska; 25/0), Tim Ream (Charlotte FC; 79/1), Chris Richards (Crystal Palace/Engleska; 35/3), Antonee Robinson (Fulham/Engleska; 50/4), Miles Robinson (FC Cincinnati; 38/3), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/Njemačka; 22/0), Auston Trusty (Celtic/Škotska; 5/0)

Vezni red: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/Kanada; 9/1), Johnny Cardoso (Atletico Madrid/Španjolska; 22/0), Weston McKennie (Juventus/Italija; 62/11), Aidan Morris (Middlesbrough/Engleska; 13/0), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/Njemačka; 34/9), Cristian Roldan (Seattle Sounders; 43/0), Tanner Tessmann (Olympique Lyon/Francuska; 12/1), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/Njemačka; 26/3)

Napadači: Brenden Aaronson (Leeds United/Engleska; 56/9), Patrick Agyemang (Derby County/Engleska; 12/5), Folarin Balogun (Monaco/Francuska; 23/8), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/Nizozemska; 34/13), Christian Pulisic (AC Milan/Italija; 82/32), Tim Weah (Olympique Marseille/Francuska; 47/7)