Novi šok za Neymara: 'Neće ići na Svjetsko prvenstvo'

Nakon što je postalo jasno da ga Carlo Ancelotti ne vidi među kandidatima za nadolazeće prijateljske utakmice, iz Brazila stižu nove informacije koje dodatno ruše njegove izglede za povratak u reprezentaciju.

Prema navodima CNN Brasila, koji se poziva na izvore iz Brazilskog nogometnog saveza, Neymar je vrlo blizu toga da ostane bez mjesta na popisu za Mundijal. Njegova situacija unutar reprezentacije opisuje se kao vrlo teška, a glavni razlog je nepovjerenje u njegovo fizičko stanje nakon duljeg razdoblja bez pravog kontinuiteta.



Isti izvor tvrdi da u savezu vlada dojam kako je Neymar praktički otpisan za Svjetsko prvenstvo. Osim zabrinutosti zbog njegove spreme, problem predstavljaju i narušeni odnosi s čelnicima saveza.

Posebno loše odjeknule su Neymarove javne reakcije nakon što se nije našao na Ancelottijevu popisu. U savezu navodno smatraju da pokušava iskoristiti svoj golemi medijski utjecaj i podršku navijača kako bi dodatno pritisnuo stručni stožer.

Jedan od trenutaka koji mu se posebno zamjera vezan je uz utakmicu Santosa i Mirassola. Ancelotti je navodno stigao osobno pogledati Neymara, no brazilski napadač nije zaigrao, a pritom se nije ni pojavio na stadionu niti je susret s izbornikom iskoristio za bilo kakav kontakt.



U brazilskoj javnosti sve je prisutniji dojam da je Neymar već dobio posljednju ozbiljnu priliku da pokaže kako još može biti važan faktor u reprezentaciji. No prema svemu sudeći, u toj je utrci počeo ozbiljno zaostajati.

Iako do konačnog popisa još ima vremena i nekoliko važnih utakmica, izgledi da se Neymar nađe među putnicima za Svjetsko prvenstvo sve su manji. Prema informacijama iz Brazila, trenutačno je bliže scenariju u kojem će propustiti turnir nego onom u kojem će biti dio Ancelottijeve momčadi.