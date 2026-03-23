Prije dva mjeseca je prozvao Viniciusa: Pogledajte kako mu je Brazilac odgovorio

N.M.

23.03.2026 u 07:18

Vinicius i Diego Simeone Izvor: EPA / Autor: JUANJO MARTIN
Vinicius Junior s dva je pogotka odveo Real Madrid do pobjede protiv gradskog suparnika Atletica rezultatom 3:2, no nakon derbija nije se govorilo samo o njegovoj igri. Veliku pozornost izazvao je i njegov potez prema treneru Atletica Diegu Simeoneu prilikom izlaska iz igre.

Sve je, naime, imalo svoju pozadinu. Simeone je još u siječnju, prema navodima španjolskih medija, tijekom jedne ranije utakmice dobacivao Brazilcu i poručio mu da će ga predsjednik Reala Florentino Perez jednog dana potjerati iz kluba.

Dva mjeseca poslije Vinicius je odgovorio na najbolji mogući način - na terenu. U velikom madridskom derbiju zabio je dva gola i bio jedan od ključnih igrača u Realovoj pobjedi, a pri izlasku iz igre odlučio je dodatno podignuti tenzije.

Prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, Vinicius je namjerno prošao tik uz Simeonea i pritom mu nešto dobacio. Argentinski stručnjak odmah je burno reagirao i gestama pokazivao prema sucu da se Brazilac ponaša neprimjereno. Ipak, službena reakcija izostala je, a Simeone nakon utakmice nije želio komentirati taj trenutak.

Mnogi smatraju da je riječ o izravnom odgovoru na Simeoneove ranije riječi. Vinicius je ovaj put imao zadnju riječ, i to nakon večeri u kojoj je ponovno pokazao koliko može biti odlučujući u najvećim utakmicama.

Brazilac je u sezonu ušao nešto skromnije od očekivanja te je u jednom razdoblju ostao u sjeni Kyliana Mbappea, čiji su nastupi i učinak dominirali naslovnicama. U odnosu na prethodne sezone, Viniciusove brojke bile su slabije, no posljednjih tjedana vidi se jasan pomak.

Protiv Atletica još je jednom preuzeo odgovornost, posebno u izostanku Mbappea, i potvrdio da ponovno ulazi u prepoznatljivu formu. Real je dobio junaka derbija, a Vinicius je pokazao da ne zaboravlja lako.

