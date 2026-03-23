Zidane preuzima Francusku? Oglasio se predsjednik Saveza

Potvrdio je to predsjednik saveza Philippe Diallo, poručivši kako je plan tranzicije postavljen unaprijed kako bi se aktualni izbornik mogao u potpunosti posvetiti završnici svog mandata i pripremi za veliki turnir.

U razgovoru za Le Figaro Diallo je otkrio da su unutar saveza već obavljeni razgovori o nasljedniku te da je odluka donesena. Na izravno pitanje zna li tko će sjesti na klupu Francuske nakon Deschampsa, odgovorio je: 'Da, znam njegovo ime.'

Iako Francuski nogometni savez još nije službeno objavio o kome je riječ, sve više pokazatelja upućuje na to da je izbor pao na Zinedinea Zidanea. Legendarni bivši francuski reprezentativac i nekadašnji trener Real Madrida već se dugo spominje kao prvi favorit za tu dužnost.

Zidane je odavno prvi izbor

Zidane je bez angažmana još od 2021. godine, kada je napustio Real Madrid, a njegovo se ime godinama veže uz klupu francuske reprezentacije. Le Parisien je ranije objavio da je sa savezom već postignut usmeni dogovor, što je dodatno pojačalo uvjerenje da je upravo on čovjek koji će voditi Francusku u novom ciklusu.

Diallo je pritom naglasio da savez traži osobu koja zadovoljava niz zahtjevnih kriterija, ali i uživa široku podršku javnosti.

'Potreban je profil koji ispunjava brojne uvjete i koji ujedno može računati na podršku francuskog naroda', rekao je Diallo.

Dodao je i da je u užem izboru bilo manje od pet kandidata te da su svi bili Francuzi. U takvim okolnostima Zidane se nameće kao logično rješenje - zbog ugleda koji ima u zemlji, ali i zbog rezultata koje je ostvario na klupskoj razini.

Deschamps odlazi nakon SP-a 2026.

Didier Deschamps već je ranije dao do znanja da će mu Svjetsko prvenstvo 2026. biti posljednje natjecanje na klupi Francuske. Reprezentaciju vodi od 2012. godine, a tijekom tog razdoblja izgradio je jednu od najuspješnijih era u povijesti francuskog nogometa.

S Francuskom je osvojio naslov svjetskog prvaka 2018., a četiri godine poslije stigao je i do finala Mundijala. Upravo zato njegova smjena označit će kraj jednog iznimno stabilnog i trofejnog razdoblja.

Kako je odluka o nasljedniku očito već donesena, u savezu sada žele mirno provesti prijelazno razdoblje i izbjeći dodatna nagađanja uoči SP-a 2026. Glavno pitanje više nije tko dolazi nakon Deschampsa, nego kada će Francuzi i službeno potvrditi ime novog izbornika.