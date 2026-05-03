Kaos na utakmici hrvatskih niželigaša: Napadnuti suci, stigla je i policija

Kako navodi portal Dalmatinski nogomet, utakmica između Vodica i Neretvanaca prekinuta je nakon prvog dijela, pri rezultatu 0:0, nakon što je netko fizički ili verbalno napao suca.

Na Račice je stigla policija, igra nije nastavljena, a 'treće poluvrijeme' tek slijedi — disciplinska komisija sada preuzima slučaj.

Objavu na 'nemili' događaj dao je i NK Vodice.

'Sudačka trojka nakon katastrofalnog sudenja protiv Vodica prvo poluvrijeme, nakon navodnog pritska naših trenera i osoblja kluba,odbila nastaviti suditi utakmicu. Sad je sve kristalono jasno,odbiti nastaviti suditi utakmici, zbog verbalnog pritiska to se nikad nije dogodilo u povijesti Hrvatskog nogometa. SRAMOTA'.