PREKID NAKON 1. POLUVREMENA

Kaos na utakmici hrvatskih niželigaša: Napadnuti suci, stigla je i policija

S.Š.

03.05.2026 u 12:52

NK Vodice Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev
Dok je Zagora na Borovištu razbijala Val šesticom i mirno koračala prema naslovu prvaka 3. NL Jug, 26. kolo obilježila je drama potpuno druge vrste — ona u Vodicama.

Kako navodi portal Dalmatinski nogomet, utakmica između Vodica i Neretvanaca prekinuta je nakon prvog dijela, pri rezultatu 0:0, nakon što je netko fizički ili verbalno napao suca.

Na Račice je stigla policija, igra nije nastavljena, a 'treće poluvrijeme' tek slijedi — disciplinska komisija sada preuzima slučaj.

Objavu na 'nemili' događaj dao je i NK Vodice.

'Sudačka trojka nakon katastrofalnog sudenja protiv Vodica prvo poluvrijeme, nakon navodnog pritska naših trenera i osoblja kluba,odbila nastaviti suditi utakmicu. Sad je sve kristalono jasno,odbiti nastaviti suditi utakmici, zbog verbalnog pritiska to se nikad nije dogodilo u povijesti Hrvatskog nogometa. SRAMOTA'.

