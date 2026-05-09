Leo Messi se oglasio o Neymaru pa priznao: 'Teško mi je biti objektivan'

'Želimo da najbolji igrači budu na Svjetskom prvenstvu i Neymar, bez obzira na njegovu formu, uvijek će biti jedan od njih,' rekao je Messi u emisiji Lo del Pollo.

U razgovoru za emisiju 'Lo del Pollo' argentinski kapetan dotaknuo se svog dugogodišnjeg prijatelja i nekadašnjeg suigrača te priznao da mu je teško govoriti potpuno objektivno kada je riječ o Neymaru .

'Bilo bi divno vidjeti ga na Svjetskom prvenstvu zbog onoga što znači za Brazil i za nogomet. Nadam se da može biti tamo', dodao je Messi.

Argentinski i brazilski majstor su dijelili svlaačionicu u dva kluba, u Barceloni (2013./'17.), te PSG-u (2021./'23.). Zajedno su na terenu odigrali 206 utakmica, te sudjelovali u 67 golova. Messi je pritom zabio 40 golova na Neymarove asistencije, dok je Neymar postigao 27 golova nakon Messijevih dodavanja.

'Ne mogu biti objektivan. Neymar mi je prijatelj. Volio bi da bude na Svjetskom prvenstvu, da mu se događaju dobre stvari jer to zaslužuje zbog osobe kakva je. Ima vrlo posebnu karizmu. Ne glumi, živi svoj život kakav jest, prema onome što osjeća, ne brinući se o posljedicama. Živi svoj život, sretan je i vrlo je prirodan', dodao je.

Napadač Santosa nije igrao za Brazil od listopada 2023 . Posljednji nastup imao je protiv Urugvaja u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, gdje je odigrao 45 minuta. Brazilski izbornik Carlo Ancelotti više je puta ponovio kako sve ovisi o Neymaru, poručivši kako će zvati najspremnije igrače.

'Ako se vrati na 100%, što je potpuno sposoban učiniti, moći će igrati za reprezentaciju. Rekao sam to mnogo puta, pozvat ću najspremnije igrače', kazao je talijanski stručnjak.

Messi će s reprezentacijom Argentine braniti svjetsko zlato osvojeno prije četiri godine u Katru.

'Znamo da je Svjetsko prvenstvo uvijek komplicirana stvar zbog kalibra momčadi koje sudjeluju. Moramo biti optimistični, baš kao što je svaki Argentinac uvijek optimističan kad god se održava službeno natjecanje, bilo da se radi o Copa Americi ili Svjetskom prvenstvu', istaknuo je.

Dodao je kako postoje reprezentacije koje ulaze u Svjetsko prvenstvo u boljoj formi od Argentine, izdvajajući Francusku, Španjolsku i Brazil kao favorite.

'Francuska ponovno izgleda vrlo snažno, posjeduju bogatstvo vrhunskih igrača. Također mislim da je Španjolska kandidat, kao i Brazil - iako u posljednje vrijeme nisu bili u svojoj najboljoj formi. I dalje vjerujem da je Brazil uvijek kandidat i da ima igrače potrebne za natjecanje za naslov na bilo kojem velikom turniru.'

Messi je dodao kako reprezentacije Njemačke, Engleske i Portugala spadaju u drugu skupinu kandidata, napominjući da se Portugal 'može pohvaliti vrlo konkurentnom i izvrsnom momčadi'.