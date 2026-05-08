Trener Zvezde nakon pobjede se slomio i u suzama napustio presicu: 'Ne mogu više, majke mi'

Vladimir Cvetković bio je jedan od ljudi koji su obilježili vrijeme u kojem se jugoslavenska košarka počela pretvarati u europsku silu. Bio je veliki igrač, reprezentativac i simbol Crvene zvezde, a kasnije i čovjek koji je u nogometnom klubu imao jednu od ključnih uloga u stvaranju generacije koja je 1991. postala prvak Europe.

Zato njegova smrt nije pogodila samo jednu generaciju ni samo jedan sport. Pogodila je klub, navijače i ljude koji su s njim odrastali, učili i živjeli Zvezdu.

Jedan od njih je i Saša Obradović.

Trener Crvene zvezde nakon pobjede protiv Cedevite Olimpije 101:92 u prvoj utakmici četvrtfinala ABA lige došao je na konferenciju za medije, ali košarka je te večeri za njega bila u drugom planu.

'Pobjedu posvećujem velikom Vladimiru Cvetkoviću'

Obradović je odmah na početku govorio o Cvetkoviću, čovjeku kojeg je doživljavao kao dio vlastite obitelji.

'Prije svega, pobjedu bih posvetio velikom Vladimiru Cvetkoviću i izrazio sućut obitelji, ali ja sebe smatram tom obitelji. Cijeli život, od mojih kadetskih dana u Zvezdi pa do danas, sva iskustva, i dobra i pozitivna i negativna, prošla su kroz tu kuću', rekao je Obradović.