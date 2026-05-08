Trener Zvezde nakon pobjede se slomio i u suzama napustio presicu: 'Ne mogu više, majke mi'

Trener Crvene zvezde Saša Obradović teško je proživio konferenciju za medije nakon pobjede svoje momčadi protiv Cedevite Olimpije 101:92 u prvoj utakmici četvrtfinala ABA lige. Iako je njegova momčad napravila važan korak prema prolasku dalje, košarka je te večeri ostala potpuno u drugom planu.
Vladimir Cvetković bio je jedan od ljudi koji su obilježili vrijeme u kojem se jugoslavenska košarka počela pretvarati u europsku silu. Bio je veliki igrač, reprezentativac i simbol Crvene zvezde, a kasnije i čovjek koji je u nogometnom klubu imao jednu od ključnih uloga u stvaranju generacije koja je 1991. postala prvak Europe.
Zato njegova smrt nije pogodila samo jednu generaciju ni samo jedan sport. Pogodila je klub, navijače i ljude koji su s njim odrastali, učili i živjeli Zvezdu.
Jedan od njih je i Saša Obradović.
'Pobjedu posvećujem velikom Vladimiru Cvetkoviću'
Obradović je odmah na početku govorio o Cvetkoviću, čovjeku kojeg je doživljavao kao dio vlastite obitelji.
'Prije svega, pobjedu bih posvetio velikom Vladimiru Cvetkoviću i izrazio sućut obitelji, ali ja sebe smatram tom obitelji. Cijeli život, od mojih kadetskih dana u Zvezdi pa do danas, sva iskustva, i dobra i pozitivna i negativna, prošla su kroz tu kuću', rekao je Obradović.
Potom je zastao, pokušavajući zadržati emocije.
'Jako sam zahvalan cijeloj toj, mojoj, obitelji jer ih tako smatram. Imao sam čast i dotaknuti ga sinoć kad se to dogodilo. Znam kontrolirati emocije, ali jako mi je teško. Utakmica mi je bila u drugom planu, iako to nisam pokazao na terenu. Otišao je jedan od najvećih zvezdaša koji je ikad postojao', dodao je.
Detalj koji govori sve
Obradović je potom otkrio potresan detalj o Cvetkoviću i njegovoj ljubavi prema Crvenoj zvezdi.
'Ako bih mogao reći, ispričavam se obitelji ako sam iznio nešto što je trebalo biti objavljeno kasnije, čovjek je deset godina u jednoj torbici čuvao Zvezdinu trenirku, čarape i tenisice. Čekao je dan kada će otići s ovog svijeta da bude pokopan u toj opremi. To dovoljno govori koliki je bio Vladimir', rekao je Obradović.
'Hvala za sve savjete, hvala za svu podršku koju sam dobio. Neka mu je vječna slava. To je ono što mogu reći', dodao je.
Tek nakon toga kratko se osvrnuo na utakmicu i pobjedu protiv Cedevite Olimpije, naglasivši da je riječ o važnom trijumfu u tipičnoj, teškoj utakmici doigravanja.
No kada je na kraju dobio novo pitanje o Cvetkoviću, emocije više nije mogao zadržati.
'Ne mogu više, majke mi', rekao je Obradović kroz suze, ustao i napustio konferenciju za medije.