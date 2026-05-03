Gotovo cijeli život bori se s distonijom, ali ne posustaje i skuplja medalje: Upoznajte Denija Černija

Tportal će ove godine četvrti put dodijeliti nagradu Vizionar godine, a jedan od kandidata za preuzimanje ove prestižne nagrade u kategoriji sport jest i 33-godišnji hrvatski paraatletičar Deni Černi, mladić čija životna energija, upornost, strast i vizija treba biti putokaz svima. Svjetski i europski je juniorski prvak, brončani na Paraolimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, srebrni na Paraolimpijskim igrama 2024. u Parizu i svjetski prvak iz New Delhija 2025. Od djetinjstva se bori s rijetkim oblikom mišićne distonije a danas ispisuje jednu od najinspirativnijih stranica hrvatske sportske povijesti kao jedan od najuspješnijih hrvatskih para atletičara.

Iako će se proglašenje Vizionara godine održati 13. svibnja, Deni Černi već danas ima razloga za veselje i slavlje. Naime danas slavi 33. rođendan. A što će si poželjeti, pitali smo Černija... 'Što? Ništa. Sretan ću biti ako sve bude kao i dosad', odgovor je koji bi trebali čuti i mnogi drugi te se ugledati na njega. Nego, vaše prezime zvuči češki. Imate li kakve veze s Česima? Ne, iako prezime ima češke korijene, barem ja ne znam za neku češku prošlost.

Ovaj izuzetno simpatičan, skroman, ali i posve iskren sportaš živi i trenira u Grubišnom Polju, gradu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Predsjednik je Paraatletskog kluba OTOS Grubišno Polje i, uz Darka Kralja, najuspješniji grubišnopoljski sportaš. Od djetinjstva se bori s rijetkim oblikom mišićne distonije. Riječ je o poremećaju koji obilježavaju stalne ili intermitentne mišićne kontrakcije, a one uzrokuju torzijske ponavljajuće pokrete ili abnormalno držanje dijela tijela.

S time što se Černi s tim poremećajem nije rodio. Rodio sam se zdrav, ali sam u dobi od šest godina jedno jutro počeo šepati na lijevu nogu. Odradili smo određene preglede, potom shvatili da moram kod specijalista da vidimo što je i kako je i je li to posljedica kakvog udarca. Međutim dvije, tri godine niti liječnici nisu bili sigurni o čemu je riječ. Tek kasnije, uspoređujući iz literature sve moje simptome, shvatili su da se radi o distoniji. Dakle krenuli ste u školu bez ikakvih poteškoća? To se zapravo dogodilo pred moj polazak u prvi razred. Ali kako je to progresivna bolest, to se proširilo tijekom školovanja. Jeste li se, prije je nego bolest uznapredovala, bavili kakvim sportom? Ne. Što se sporta tiče, sasvim sam nenadano ušao u to. Kad sam bio peti, šesti razred, mama mi je nakon škole rekla da ju je zvao Darko Kralj (poznati hrvatski paraatletičar, op.a.) i da želi osnovati paraatletski klub u Grubišnom Polju pa bi volio da dođem na treninge i da vidimo hoće li mi se to dopasti i hoću li uopće imati volje za bavljenje sportom. Rekao sam – zašto ne, idem probati. Kažem, do tada nisam imao nikakvog doticaja sa sportom. Otišao sam na trening, pa još jedan... i svidjelo mi se. Vidio sam da to nije nešto bezveze, već da bi čak moglo postati i nešto profesionalno.

JUNIORSKA NATJECANJA Značajniji rezultati u Černijevoj karijeri: Svjetska juniorska prvenstva:



2009., Nottwil, Švicarska 1. mjesto, kugla F54, 6,63 metra

1. mjesto, disk F54, 20,70 metara

2. mjesto, koplje F54, 13,65 metara 2010., Olomouc, Češka 1. mjesto, koplje F54, 15,15 metara

1. mjesto disk F54, 23,75 metara (svjetski juniorski rekord u bacanju diska u kategoriji F54)

2. mjesto, kugla F54, 7,05 metara

Europsko juniorsko prvenstvo 2011., Brno, Češka zlatna i dvije srebrne medalje F54: 1. mjesto - disk, 2. mjesto - kugla i koplje

Postalo je do te mjere profesionalno da sport živite svaki dan i osvajate medalje na najvećim natjecanjima. Kako vam uopće izgleda dan dok ste u punom trenažnom procesu? Ujutro krećem s istezanjem pa slijedi doručak. Onda na red dolazi vitaminizacija, a pijem proteinske shakeove. Slijede ručak i kratki odmor. Oko 16 sati idem na bacački trening, a on obično traje sat do sat i pol. Nakon toga sam u teretani sat i pol do dva. Slijede povratak kući, obavezna večera, pa prije spavanja još jednom istezanje i vitaminizacija. Koliko natjecanja imate godišnje? Imamo šest do osam natjecanje tijekom godine, a od toga ih je pet, šest u Hrvatskoj. Tu je onda i Hrvatska paraatletska liga. Natjecanja obično počnu u veljači ili ožujku u dvorani, a čim dođe ljepše vrijeme, budu na otvorenom. Uz to imamo veća natjecanja poput Grand prixa, europskih ili svjetskih prvenstava ili Paraolimpijskih igara.

Znači, i proputovali ste svijeta? Jesam, od Indije do Japana, a bio sam i u UAE-u, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Češkoj, Švicarskoj... S time da se, kao i svim ostalim profesionalcima, uglavnom sve svodi na smještaj u hotelu, odlazak na trening ili natjecanje. Rijetko kada bude vremena za obilazak gradova, ali kada god mi se pruži prilika, volim vidjeti i kako se živi u drugim sredinama. Iako u prijenosima Černija vidimo najviše u kolicima, kaže nam da je češće ipak na nogama. Doduše, služi se štakama. Koristim kolica kada znam da neću moći hodati, odnosno da bih morao duže hodati ili kada mi nije nešto pristupačno. Zapravo sam ih češće počeo koristiti prije šest, sedam godina. Do tada sam praktički stalno bio na nogama. Što kaže struka, odnosno medicina - može li se doći do kakvog pomaka na bolje? Postoji nešto što se zove DBS, a to je napravica što se ugrađuje u mozak i u biti mu šalje signale koji preveniraju simptome vezane za moju bolest. A to su spazmi (mišićni grčevi, op.a.), neželjeni pokreti... Kažem, ja normalno funkcioniram, ali javljaju se ti spazmi, nemogućnost izvođenja određenih pokreta. Hodanje je time zahvaćeno, pa i sjedenje. Spavam, hvala Bogu, u redu. Meni je zbog te bolesti najviše oštećena motorika.

Značajniji rezultati u Černijevoj karijeri: SENIORSKA NATJECANJA IWAS-ove svjetske igre: 2009., Bangalore, Indija - 5. mjesto u bacanju diska F54

2011., Šardžah-Dubai, UAE - brončana medalja u bacanju diska F54, 23,95 metara

2017., Lisabon, Portugal - zlatna medalja u bacanju kugle F33, 8,88 metara, i brončana medalja u bacanju diska F33, 20,50 metara W.P.A. Europsko prvenstvo: 2012., Stadskanaal, Nizozemska - 6. mjesto u bacanju diska F54, 19,20 metara

2018., Berlin, Njemačka - srebrna medalja u bacanju kugle F33, 10,10 metara

2021., Bydgoszcz, Poljska - brončana medalja u bacanju kugle F33, 10,42 metra W.P.A. Svjetsko prvenstvo: 2013., Lyon, Francuska - 11. mjesto u bacanju diska F54

2017., London, UK - 7. mjesto u bacanju kugle F33, 8,87 metara

2019., Dubai, UAE - 5. mjesto u bacanju kugle F33, 10,41 metar

2023., Pariz, Francuska - 3. mjesto u bacanju kugle F33, 11,08 metara

2025., New Delhi, Indija - 1. mjesto u bacanju kugle F33, 12,17 metara W.P.A. Grand prix: 2018., Pariz, Francuska - 2. mjestu u bacanju kugle F33, 9,87 metara

2019., Pariz, Francuska - 1. mjesto u bacanju kugle F33, 10,35 metara

2021., Jesolo, Italija - 3. mjesto u bacanju kugle F33, 7,29 metara

2022., Pariz, Francuska - 3. mjesto u bacanju kugle F33, 11,36 metara Paraolimpijske igre: 2021., Tokio, Japan - brončana medalja u bacanju kugle, 11,25 metara

2024., Pariz, Francuska - srebrna medalja u bacanju kugle, 12,18 metara (novi osobni rekord)

Ali da bi mu život bio jednostavniji, ima veliku podršku obitelji, prije svih majke. Ali i trenera Borisa Kljaića, koji mu je desna ruka pri bavljenju sportom. No imao je i svog uzora. Pomažu mi svi u obitelji, što se tiče 'civilnog života'. U sportu je uz mene, od prvog dana trener Boris Kljaić, kojem sam neizmjerno zahvalan za dugogodišnju suradnju. Također, imam pomoć asistenta preko udruge invalida u Grubišnom Polju i vrlo dobro funkcioniram. Uzor? Jedan jedini – Darko Kralj. Njegov put i sportski uspjeh bili su mi nadahnjujući te sam želio postići barem nešto što je on ostvario. Bio mi je, ali i ostao uzor. Surađivali smo sve dok je trenirao, tamo negdje do 2015. ili 2016., ali i dandanas smo u kontaktu. Njegovo iskustvo mi itekako pomaže. Iako je maksimalno posvećen sportu te je zbog njega i prolongirao studiranje, još jedna ljubav mu je... Informatika. Završio sam srednju školu za tehničko računalstvo i u njoj sam baš jako zavolio informatiku. A volio sam i kemiju. Nažalost, imao sam taman kada sam završavao školu određenih dodatnih zdravstvenih problema, pa nisam ništa upisivao. I kako je vrijeme prolazilo, tako sam sve dublje ulazio u sport u profesionalnom smislu. Vjerojatno je i to razlog zbog kojeg nisam išao na faks, ali nikad nije kasno. Vidjet ćemo. U svakom slučaju, imam još i tu želju.