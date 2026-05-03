VELIKO PRIZNANJE

Ovo je najbolji dokaz u kakvog je igrača izrastao Luka Vušković

S.Š.

03.05.2026 u 11:45

Luka Vušković Izvor: EPA / Autor: Justus Stegemann
Hrvatski branič Luka Vušković dobio je veliko priznanje za sjajnu sezonu u Njemačkoj - uvršten je u idealnu momčad Bundeslige prema izboru EA SPORTS-a, jednom od tri najrelevantnija izbora uz one koje rade sindikat igrača i Kicker.

Vušković (19) briljira u dresu Hamburger SV-a i potvrdio je status jednog od najperspektivnijih mladih braniča u ligi. Tijekom sezone istaknuo se sigurnošću u obrani, čvrstinom u duelima i taktičkom zrelošću, a pritom je dodao i konkretan učinak - pet golova i asistenciju u 26 nastupa.

Njegov HSV trenutačno je blizu ostvarenja cilja, ostanka u Bundesligi, s osam bodova prednosti u odnosu na zonu doigravanja.

Društvo najvećih zvijezda

Izbor u momčad sezone dodatno dobiva na težini jer se Vušković našao među najvećim imenima njemačkog nogometa.

U idealnoj postavi nalaze se: Gregor Kobel - Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Luka Vušković - Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Angelo Stiller, Luis Díaz - Harry Kane, Michael Olise.

VIZIONAR GODINE

ZANIMLJIVO

