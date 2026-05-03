Izbornik Dalić otišao u posjet dvojici hrvatskih reprezentativaca

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić boravio je u Nizozemskoj, gdje je zajedno s kondicijskim trenerom Lukom Milanovićem i izbornikom U-21 reprezentacije Ivicom Olićem pratio derbi Ajaxa i PSV-a.
Glavni razlog puta bio je susret s hrvatskim reprezentativcima - Josipom Šutalom (26), koji igra za Ajax, i Ivanom Perišićem (37), članom PSV-a. Hrvatska delegacija iskoristila je priliku da uživo gleda i derbi njihovih klubova. No, Perišić nije bio u akciji zbog suspenzije.
Razgovori o Svjetskom prvenstvu
Nakon susreta Dalić, Olić i stručni stožer našli su se s igračima na večeri, gdje su razgovarali o stanju u reprezentaciji i pripremama za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.