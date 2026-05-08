Niko Kovač i Borussia pobjedom osigurali 2. mjesto u Bundesligi

Tom pobjedom Borussia Dortmund koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač pobjegla je na osam bodova od trećeg RB Leipziga koji do kraja sezone ima još dvije utakmice za odigrati. Time su Crno-žuti osigurali 2. mjesto iza ove sezone nedostižnog Bayerna.

Nije dobro krenulo za Borussiju jer je Eintracht poveo već u drugoj minuti. Strijelac je nakon dobre akcije bio Can Yilmaz Uzun. No, krajem prvog dijela uslijedio je preokret.

Borussija je zabila dva gola u nekoliko minuta, a prvi se u strijelce upisao Sergou Guirassy koji u 42. minuti dolazi do svog 16. pogotka ove sezone. Za 2:1 je u prvoj minuti nadoknade pogodio Nico Schlotterbeck.

U 72. minuti za 3:1 je pogodio 18-godišnji Samuele Inacio, ali Eintracht se nije predavao. Jonathan Burkardt u 87. minuti vraća goste u igru. Ipak, do kraja susreta rezultat se više nije mijenjao.

Eintracht, kojeg vodi nesuđeni trener Dinama Albert Riera, tako je upisao treći poraz u posljednje četiri utakmice. Momčad iz Frankfurta ostala je na osmom mjestu s bodom zaostatka za sedmim Freiburgom.