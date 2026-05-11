Dinamo je sigurno nositelj u pretkolima LP-a, ali čeka još jako dva važna rezultata koji mu mogu bitno olakšati put

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Dinamo će ovog ljeta u kvalifikacijama za Ligu prvaka startati od 2. pretkola i bit će nositelj u svim pretkolima.
Hrvatski prvak imao je na početku sezone šansu plasirati se izravno u Ligu prvaka, ali odavno je ostao bez te prilike.
Tako će u Ligu prvaka izravno novi ukrajinski prvak Šahtar koji je, očekivano, slomio otpor LNZ-a i na kraju rutinski došao do titule. Kao što smo ranije pisali, Dinamo kreće od 2. pretkola, a protivnika će saznati u ždrijebu 16. lipnja. Prve utakmice igraju se 22. i 23. srpnja, a uzvrati tjedan dana kasnije.
Iako je put od 2. pretkola do ulaska u Ligu prvaka jako dug i krije moguće zamke, potencijalni protivnici u play-offu čine se, barem na papiru, puno lakšima nego što su mogli biti.
Već sad se zna da će u ždrijebu play-offa biti norveški Viking, novi grčki prvak AEK te prvaci škotske i Austrije. U Škotskoj dva kola prije kraja vodi Hearts, ali bit će jako dramatično dok u će u Austriji LASK iz Linza pobjedom u zadnjem kolu potvrditi titulu.
Škotsko i austrijsko prvenstvo vrlo važno
Svi ostali klubovi, uključujući Dinamo, u kvalifikacije kreću u ranijim pretkolima. Pretpostavimo li da će iskoristiti status nositelja i doći do play-offa, nositelji bi u ždrijebu play-offa bili Crvena zvezda, Dinamo, Slovan, Lech i AEK. Nenositelji bi bili Celje, Omonia, Viking te tretnuačno vodeći u prvenstvu LASK i Hearts.
Za Dinamo će vrlo važan biti ishod baš austrijskog i škotskog prvenstva jer će utjecati na raspored nositelja u play-offu. Kad bi prvenstva završila titulama LASK-a i Heartsa, grčki AEK ostao bi među nositeljima.
Grci bi pali među nenositelje u bilo kojem drugom slučaju budući da Sturm i Celtic, koji se bore za naslov u Austriji i Škotskoj, imaju veći koeficijent od AEK-a.
U tom slučaju AEK bi ispao među nenositelje, a ako bi i Sturm i Celtic osvojili titule, među nenositelje bi pao i Lech, koji će biti novi prvak Poljske.
Iako se ne može reći da u play-offu ima lakših protivnika, za Dinamo bi svakako bilo bolje da izbjegne potencijalno jako nezgodna gostovanja kod Lecha i AEK-a. Kad bi sve završilo idealno, Celje, Omonia, LASK, Hearts i Viking čine se kao puno 'prolazniji' potencijalni protivnici.
Podsjetimo, prolaskom u 3. pretkolo Lige prvaka Dinamo bi osigurao najmanje ligašku fazu Konferencijske lige, a ulaskom u play-off LP-a osigurao bi najmanje ligašku fazu Europske lige.