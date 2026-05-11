Dinamo je sigurno nositelj u pretkolima LP-a, ali čeka još jako dva važna rezultata koji mu mogu bitno olakšati put

Hrvatski prvak imao je na početku sezone šansu plasirati se izravno u Ligu prvaka, ali odavno je ostao bez te prilike.

Tako će u Ligu prvaka izravno novi ukrajinski prvak Šahtar koji je, očekivano, slomio otpor LNZ-a i na kraju rutinski došao do titule. Kao što smo ranije pisali, Dinamo kreće od 2. pretkola, a protivnika će saznati u ždrijebu 16. lipnja. Prve utakmice igraju se 22. i 23. srpnja, a uzvrati tjedan dana kasnije.

Iako je put od 2. pretkola do ulaska u Ligu prvaka jako dug i krije moguće zamke, potencijalni protivnici u play-offu čine se, barem na papiru, puno lakšima nego što su mogli biti.

Već sad se zna da će u ždrijebu play-offa biti norveški Viking, novi grčki prvak AEK te prvaci škotske i Austrije. U Škotskoj dva kola prije kraja vodi Hearts, ali bit će jako dramatično dok u će u Austriji LASK iz Linza pobjedom u zadnjem kolu potvrditi titulu.

Škotsko i austrijsko prvenstvo vrlo važno

Svi ostali klubovi, uključujući Dinamo, u kvalifikacije kreću u ranijim pretkolima. Pretpostavimo li da će iskoristiti status nositelja i doći do play-offa, nositelji bi u ždrijebu play-offa bili Crvena zvezda, Dinamo, Slovan, Lech i AEK. Nenositelji bi bili Celje, Omonia, Viking te tretnuačno vodeći u prvenstvu LASK i Hearts.

Za Dinamo će vrlo važan biti ishod baš austrijskog i škotskog prvenstva jer će utjecati na raspored nositelja u play-offu. Kad bi prvenstva završila titulama LASK-a i Heartsa, grčki AEK ostao bi među nositeljima.

Grci bi pali među nenositelje u bilo kojem drugom slučaju budući da Sturm i Celtic, koji se bore za naslov u Austriji i Škotskoj, imaju veći koeficijent od AEK-a.