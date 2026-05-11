POTENCIJALNI TRANSFER

Dinamo na pragu zarade od pet milijuna: Prodaja igrača ovisi o najluđoj ligi u Europi

N.M.

11.05.2026 u 09:02

Widzew Lodz
Widzew Lodz Izvor: Profimedia / Autor: RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT / imago sportfotodienst / Profimedia
Poljski mediji nedavno su lansirali veliku priču oko mogućeg ljetnog transfera Dinamovog krilnog napadača Arbëra Hoxhe.

Kako su prenijeli tada, pozivajući se na informacije Tomasza Wlodarczyka, Widzew Lodz spreman je platiti oko pet milijuna eura za albanskog reprezentativca iz Dinama.

U tekstu se navodi da je poljski klub već razgovarao o transferu, da zna traženu cijenu te da navodno postoji i preliminarni dogovor s Dinamom i samim igračem oko ljetnog posla. Ipak, posao još nije zaključen jer postoji važan uvjet; Widzew prvo mora izboriti ostanak u Ekstraklasi.

Tamo se dva kola prije kraja odvija luda borba za ostanak. Dva kola prije kraja, čak sedam klubova i dalje itekako strahuje za ostanak u ligi. Ono što je dobro za Dinamo i transfer Hoxhe je da je Widzew za vikend s uvjerljivih 3:1 svladao izravnog konkurenta Lechiju.

Arber Hoxha je u Dinamo došao kao hit-igrač Slaven Belupa, a od tada je zabio 12 golova i podijelio 11 asistencija u 99 utakmica.

