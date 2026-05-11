Dinamo na pragu zarade od pet milijuna: Prodaja igrača ovisi o najluđoj ligi u Europi

Kako su prenijeli tada, pozivajući se na informacije Tomasza Wlodarczyka, Widzew Lodz spreman je platiti oko pet milijuna eura za albanskog reprezentativca iz Dinama.

U tekstu se navodi da je poljski klub već razgovarao o transferu, da zna traženu cijenu te da navodno postoji i preliminarni dogovor s Dinamom i samim igračem oko ljetnog posla. Ipak, posao još nije zaključen jer postoji važan uvjet; Widzew prvo mora izboriti ostanak u Ekstraklasi.

Tamo se dva kola prije kraja odvija luda borba za ostanak. Dva kola prije kraja, čak sedam klubova i dalje itekako strahuje za ostanak u ligi. Ono što je dobro za Dinamo i transfer Hoxhe je da je Widzew za vikend s uvjerljivih 3:1 svladao izravnog konkurenta Lechiju.

Arber Hoxha je u Dinamo došao kao hit-igrač Slaven Belupa, a od tada je zabio 12 golova i podijelio 11 asistencija u 99 utakmica.