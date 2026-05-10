Kamere snimile što je Vinicius napravio odmah nakon što je Barca razbila Real i uzela naslov: Španjolska je ostala iznenađena

No nakon posljednjeg zvižduka dogodila se scena koja je iznenadila mnoge u Španjolskoj.

Vinicius Junior, kojem je Camp Nou tijekom utakmice često zviždao i koji je derbi završio s kapetanskom trakom oko ruke, pokazao je potez koji je brzo postao tema španjolskih medija i društvenih mreža.

Kamere snimile Viniciusa kako čestita igračima Barcelone

Dok su igrači Barcelone slavili naslov prvaka pred svojim navijačima, kamere su snimile Viniciusa kako ide od jednog do drugog igrača Barcelone i srdačno im čestita na osvojenoj tituli.

Brazilac nije odmah otišao prema svlačionici niti je pokazivao frustraciju zbog poraza. Umjesto toga, ostao je na terenu i u ulozi kapetana pokazao poštovanje prema najvećem rivalu u trenutku kada je Real proživljavao jednu od najtežih večeri sezone.

AS piše i donosi video kako je Vinicius u tom trenutku pokazao da razumije težinu kapetanske trake i odgovornost koju ona nosi, posebno kada momčad prolazi kroz krizu.

Gesta koja je odjeknula Španjolskom

Za igrača koji je često u središtu tenzija, provokacija i zvižduka s tribina, ovo je bio potpuno drukčiji trenutak.

Real je izgubio El Clasico, izgubio naslov i morao gledati veliko slavlje Barcelone na Camp Nouu, ali Vinicius je u takvoj atmosferi ostao pribran i pokazao sportsku veličinu.

U sezoni u kojoj se o Realu uglavnom govori kroz svađe u svlačionici, sukobe među igračima i priče o velikoj čistki, upravo je Brazilac nakon poraza pokazao jednu od rijetkih scena dostojanstva koja je stigla iz madridskog tabora.