FILMSKA PRIČA

Hrvat stigao iz četvrte lige, a sada briljira u borbi za titulu: 'Prvo želim reći slava Isusu'

N.M / Hina

11.05.2026 u 08:32

Mateo Biondić
Mateo Biondić Izvor: Profimedia / Autor: Stijn Audooren / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatski napadač Mateo Biondić upisao je gol i asistenciju u pobjedi Union Saint-Gilloisea od 3-0 nad Mechelenom čime je njegova momčad zadržala izglede za osvajanje belgijskog prvenstva.

Biondić je u Bruxellesu istrčao u udarnoj postavi nakon što je pauzirao posljednja dva tjedna zbog loma kosti lijeve ruke. Već u 11. minuti je zatresao mrežu na stadionu Joseph Marien pred oko 8.000 gledatelja, a onda je u 61. minuti dodao loptu veznjaku Anouaru El Hadju za 2-0. Konačni rezultat je postavio ganski napadač Mohammed Fuseini u 92. minuti.

vezane vijesti

"Prvo želim reći, slava Isusu," izjavio je 22-godišnji Biondić za televiziju DAZN nakon utakmice.

"Posljednja dva tjedna bila su doista turbulentna. Prošao sam operacijski zahvat jer mi je ruka bila potpuno slomljena u utakmici s Gentom. Tada je počeo oporavak, a sada sam se potpuno oporavio i vratio," dodao je hrvatski golgeter s longetom na ruci.

Biondiću je to bio treći gol i druga asistencija od kada je u siječnju došao u belgijskog prvaka iz njemačkog četvrtoligaša Eintracht Triera.

"U četvrtak sam se i oženio pa pozdravljam svoju suprugu koja gleda televizijski prijenos. Zahvalan sam Bogu i momčadi što sam se vratio na teren, pa zabio gol i asistirao. Ovo su bila vrhunska dva tjedna te sam presretan," rekao je.

Union SG se ovom pobjedom primakao na bod zaostatka vodećem Club Bruggeu, hrvatskog trenera Ivana Leke, koji je u subotu pobijedio s 2-0 Sint-Truidense.

Club Brugge ima 50 bodova, Union SG 49, a Sint-Truidense 39 tri kola prije kraja prvenstva. Union SG će u četvrtak igrati u Bruxellesu finale belgijskog Kupa protiv gradskog rivala Anderlechta.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POSLAO FIFA-I

POSLAO FIFA-I

Dalić poslao širi popis za Svjetsko prvenstvo: Na njemu igrači iz drugog plana
POTENCIJALNI TRANSFER

POTENCIJALNI TRANSFER

Dinamo na pragu zarade od pet milijuna: Prodaja igrača ovisi o najluđoj ligi u Europi
DRAMA SE NASTAVLJA

DRAMA SE NASTAVLJA

Marca prozvala Mbappea nakon El Clasica: 'Nije baš pri sebi. Neće više igrati...'

najpopularnije

Još vijesti