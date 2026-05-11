Hrvat stigao iz četvrte lige, a sada briljira u borbi za titulu: 'Prvo želim reći slava Isusu'

Biondić je u Bruxellesu istrčao u udarnoj postavi nakon što je pauzirao posljednja dva tjedna zbog loma kosti lijeve ruke. Već u 11. minuti je zatresao mrežu na stadionu Joseph Marien pred oko 8.000 gledatelja, a onda je u 61. minuti dodao loptu veznjaku Anouaru El Hadju za 2-0. Konačni rezultat je postavio ganski napadač Mohammed Fuseini u 92. minuti.

"Prvo želim reći, slava Isusu," izjavio je 22-godišnji Biondić za televiziju DAZN nakon utakmice.

"Posljednja dva tjedna bila su doista turbulentna. Prošao sam operacijski zahvat jer mi je ruka bila potpuno slomljena u utakmici s Gentom. Tada je počeo oporavak, a sada sam se potpuno oporavio i vratio," dodao je hrvatski golgeter s longetom na ruci.

Biondiću je to bio treći gol i druga asistencija od kada je u siječnju došao u belgijskog prvaka iz njemačkog četvrtoligaša Eintracht Triera.

"U četvrtak sam se i oženio pa pozdravljam svoju suprugu koja gleda televizijski prijenos. Zahvalan sam Bogu i momčadi što sam se vratio na teren, pa zabio gol i asistirao. Ovo su bila vrhunska dva tjedna te sam presretan," rekao je.

Union SG se ovom pobjedom primakao na bod zaostatka vodećem Club Bruggeu, hrvatskog trenera Ivana Leke, koji je u subotu pobijedio s 2-0 Sint-Truidense.

Club Brugge ima 50 bodova, Union SG 49, a Sint-Truidense 39 tri kola prije kraja prvenstva. Union SG će u četvrtak igrati u Bruxellesu finale belgijskog Kupa protiv gradskog rivala Anderlechta.