predivno

Kultni stadion se naklonio Vuškoviću: Pogledajte scene za naježiti se

S.Č.

10.05.2026 u 17:58

Vušković
Vušković Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot SK
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Luka Vušković oprostio se od HSV-a na način koji će navijači u Hamburgu dugo pamtiti. Mladi hrvatski reprezentativac zabio je spektakularan pogodak u pobjedi HSV-a protiv Freiburga 3:2, a pri izlasku iz igre dobio je ovacije cijelog Volksparkstadiona.

Hrvatski stoper ponovno je bio jedan od ključnih igrača svoje momčadi u 33. kolu Bundeslige. U 64. minuti izveo je slobodan udarac i snažnim prizemnim projektilom pogodio za vodstvo HSV-a, a Bundesliga je kasnije objavila da je lopta letjela čak 125 km/h.

Bio je to još jedan trenutak zbog kojeg je Vušković ove sezone postao miljenik navijača HSV-a. Njemački mediji posljednjih mjeseci redovito ga opisuju kao jednog od najvažnijih igrača momčadi, a navijači su mu nakon posljednjeg domaćeg nastupa priredili posebno emotivan oproštaj.

U sudačkoj nadoknadi trener HSV-a odlučio ga je izvaditi iz igre, a umjesto njega ušao je Nandja. Čim je krenuo prema klupi, cijeli stadion ustao je na noge i nagradio hrvatskog reprezentativca gromoglasnim pljeskom. Pogledajte video OVDJE.

Sve upućuje na to da je Vušković odigrao posljednju utakmicu za HSV jer se nakon završetka sezone vraća u Tottenham, koji ga je ranije doveo kao jednog od najvećih europskih talenata. U Hamburgu je ostavio ogroman trag - ove sezone profilirao se u jednog od najboljih mladih stopera Bundeslige i postao jedan od simbola povratka HSV-a među najvažnije njemačke klubove.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
premier liga

premier liga

Arsenal nakon neviđene drame stigao na korak do naslova kojeg čeka 24 godine!
predivno

predivno

Kultni stadion se naklonio Vuškoviću: Pogledajte scene za naježiti se
kakav kralj

kakav kralj

Nakon današnjeg čuda Njemačka se klanja Luki Vuškoviću: Evo što pišu

najpopularnije

Još vijesti