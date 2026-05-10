Kultni stadion se naklonio Vuškoviću: Pogledajte scene za naježiti se

Luka Vušković oprostio se od HSV-a na način koji će navijači u Hamburgu dugo pamtiti. Mladi hrvatski reprezentativac zabio je spektakularan pogodak u pobjedi HSV-a protiv Freiburga 3:2, a pri izlasku iz igre dobio je ovacije cijelog Volksparkstadiona.
Hrvatski stoper ponovno je bio jedan od ključnih igrača svoje momčadi u 33. kolu Bundeslige. U 64. minuti izveo je slobodan udarac i snažnim prizemnim projektilom pogodio za vodstvo HSV-a, a Bundesliga je kasnije objavila da je lopta letjela čak 125 km/h.
Bio je to još jedan trenutak zbog kojeg je Vušković ove sezone postao miljenik navijača HSV-a. Njemački mediji posljednjih mjeseci redovito ga opisuju kao jednog od najvažnijih igrača momčadi, a navijači su mu nakon posljednjeg domaćeg nastupa priredili posebno emotivan oproštaj.
U sudačkoj nadoknadi trener HSV-a odlučio ga je izvaditi iz igre, a umjesto njega ušao je Nandja. Čim je krenuo prema klupi, cijeli stadion ustao je na noge i nagradio hrvatskog reprezentativca gromoglasnim pljeskom. Pogledajte video OVDJE.
Sve upućuje na to da je Vušković odigrao posljednju utakmicu za HSV jer se nakon završetka sezone vraća u Tottenham, koji ga je ranije doveo kao jednog od najvećih europskih talenata. U Hamburgu je ostavio ogroman trag - ove sezone profilirao se u jednog od najboljih mladih stopera Bundeslige i postao jedan od simbola povratka HSV-a među najvažnije njemačke klubove.