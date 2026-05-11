DRAMA SE NASTAVLJA

Marca prozvala Mbappea nakon El Clasica: 'Nije baš pri sebi. Neće više igrati...'

N.M.

11.05.2026 u 08:02

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe Izvor: EPA / Autor: Julio Munoz/EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Barcelona je u velikom derbiju svladala Real 2:0 i tako ispred najvećeg rivala osigurala novi naslov španjolskog prvaka.

Momčad s Camp Noua do ključne je pobjede stigla golovima Marcusa Rashforda u 9. i Ferrana Torresa u 18. minuti, čime je praktički već u uvodnom dijelu utakmice prelomila El Clasico.

vezane vijesti

No osim Barcelonina slavlja, veliku pozornost u Španjolskoj izazvao je i Kylian Mbappe. Najbolji strijelac Reala ove sezone, s 41 golom i šest asistencija u 41 nastupu, nije nastupio zbog ozljede. Unatoč tome, tijekom utakmice oglasio se na društvenim mrežama.

Pri vodstvu Barcelone 2:0 Mbappe je objavio fotografiju televizijskog prijenosa utakmice uz poruku: 'Hala Madrid.'

Taj potez nije prošao nezapaženo. Posebno ga je kritizirala Marca, koja je tekst otvorila znakovitim komentarom: 'Zemljo, otvori se.'

'Mbappe nije baš pri sebi. Francuz je propustio El Clasico zbog istegnuća zadnje lože. Riječ je o neobičnom istegnuću koje ga je izvan terena držalo 15 dana, baš kao što je bilo neobično i to što je odlučio poslati poruku podrške svojoj momčadi tek kada je Barcelona već vodila 2:0', piše Marca.

Marca: Ne čini se izglednim da će opet igrati ove sezone

Španjolski list posebno je istaknuo trenutak u kojem se Mbappe odlučio oglasiti.

'Htio je pokazati da utakmicu gleda kod kuće, ali učiniti to u trenutku kada je Madrid već bio slomljen na Camp Nouu, a ne na početku susreta... Vidjet ćemo hoće li ponovno zaigrati ove sezone. Ne čini se vjerojatnim', dodaje Marca.

Real je tako u najvećem derbiju ostao bez pobjede, bez naslova i bez pomoći svoje najveće zvijezde, dok je Barcelona proslavila obranu titule pred svojim navijačima.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POSLAO FIFA-I

POSLAO FIFA-I

Dalić poslao širi popis za Svjetsko prvenstvo: Na njemu igrači iz drugog plana
POTENCIJALNI TRANSFER

POTENCIJALNI TRANSFER

Dinamo na pragu zarade od pet milijuna: Prodaja igrača ovisi o najluđoj ligi u Europi
DRAMA SE NASTAVLJA

DRAMA SE NASTAVLJA

Marca prozvala Mbappea nakon El Clasica: 'Nije baš pri sebi. Neće više igrati...'

najpopularnije

Još vijesti