Marca prozvala Mbappea nakon El Clasica: 'Nije baš pri sebi. Neće više igrati...'

Momčad s Camp Noua do ključne je pobjede stigla golovima Marcusa Rashforda u 9. i Ferrana Torresa u 18. minuti, čime je praktički već u uvodnom dijelu utakmice prelomila El Clasico.

No osim Barcelonina slavlja, veliku pozornost u Španjolskoj izazvao je i Kylian Mbappe. Najbolji strijelac Reala ove sezone, s 41 golom i šest asistencija u 41 nastupu, nije nastupio zbog ozljede. Unatoč tome, tijekom utakmice oglasio se na društvenim mrežama.

Pri vodstvu Barcelone 2:0 Mbappe je objavio fotografiju televizijskog prijenosa utakmice uz poruku: 'Hala Madrid.'

Taj potez nije prošao nezapaženo. Posebno ga je kritizirala Marca, koja je tekst otvorila znakovitim komentarom: 'Zemljo, otvori se.'

'Mbappe nije baš pri sebi. Francuz je propustio El Clasico zbog istegnuća zadnje lože. Riječ je o neobičnom istegnuću koje ga je izvan terena držalo 15 dana, baš kao što je bilo neobično i to što je odlučio poslati poruku podrške svojoj momčadi tek kada je Barcelona već vodila 2:0', piše Marca.

Marca: Ne čini se izglednim da će opet igrati ove sezone

Španjolski list posebno je istaknuo trenutak u kojem se Mbappe odlučio oglasiti.

'Htio je pokazati da utakmicu gleda kod kuće, ali učiniti to u trenutku kada je Madrid već bio slomljen na Camp Nouu, a ne na početku susreta... Vidjet ćemo hoće li ponovno zaigrati ove sezone. Ne čini se vjerojatnim', dodaje Marca.

Real je tako u najvećem derbiju ostao bez pobjede, bez naslova i bez pomoći svoje najveće zvijezde, dok je Barcelona proslavila obranu titule pred svojim navijačima.