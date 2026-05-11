Španjolci otkrili: Gotovo je! Jose Mourinho je novi trener Real Madrida

Njegov povratak, tvrde izvori iz Španjolske, mogao bi biti potvrđen odmah nakon završetka sezone, odnosno 24. svibnja, nakon utakmice protiv Athletic Bilbaa.

'Jose Mourinho je novi trener Real Madrida. Njegov angažman bit će službeno potvrđen odmah po završetku sezone', navodi španjolski Cope.

U Madridu navodno više ne žele eksperimentirati s trenerskim rješenjima. Nakon dvije godine bez trofeja, napetosti u svlačionici i sve izraženijih problema unutar momčadi, predsjednik Florentino Perez odlučio je posegnuti za trenerom koji dobro zna kako se nositi s jakim egima i velikim pritiskom.

Prema istim informacijama, Perez je spreman Mourinhu dati znatno veće ovlasti nego što su treneri Reala imali u posljednjim godinama. Portugalac bi trebao imati važnu, možda i ključnu riječ pri dolascima i odlascima igrača, što znači da bi dio sadašnje svlačionice mogao napustiti Santiago Bernabeu.

Posebno se to odnosi na igrače koji se u posljednje vrijeme povezuju s lošom atmosferom unutar momčadi. Mourinho bi, kako se navodi, trebao napraviti rez i vratiti red u svlačionicu.

Već se spominju i prvi prioriteti u prijelaznom roku. Real bi, prema tim tvrdnjama, trebao tražiti dominantnog braniča, zadnjeg veznog sposobnog pokriti velik prostor te napadača koji može odgovoriti zahtjevima Mourinhova sustava.

Portugalac navodno želi izgraditi momčad spremnu za borbu na svim frontama - u La Ligi, Ligi prvaka i Kupu kralja. To bi moglo značiti ozbiljna pojačanja, ali i velike promjene u sadašnjem kadru.

U Madridu je, međutim, sve uvijek jasno: Uspjeh se mjeri isključivo trofejima. Perez, prema tvrdnjama španjolskih medija, vjeruje da je Mourinho čovjek koji u kratkom roku može stabilizirati svlačionicu, vratiti disciplinu i ponovno odvesti Real prema vrhu europskog nogometa.