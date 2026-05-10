Barcelona uzela titulu u povijesnom El Clasicu kakav Španjolska nije vidjela od 1932.

Momčad Hansija Flicka u velikom je El Clasicu bez većih problema pobijedila Real Madrid 2:0 i tako matematički osigurala naslov prvaka. Barceloni je za titulu bio dovoljan i bod, ali domaći su od prve minute pokazali da žele završiti posao bez ikakve drame.

Real je već nakon 18 minuta bio potpuno razbijen.

Marcus Rashford u devetoj minuti fantastičnim je udarcem iz slobodnjaka pogodio rašlje Thibauta Courtoisa, a samo devet minuta kasnije Ferran Torres završio je sjajnu akciju Barcelone za velikih 2:0.

To je bio kraj svih nada za Real Madrid, koji je sezonu zaključio u potpunom kaosu - uz svađe u svlačionici, sukobe među igračima i sve glasnije priče o velikoj čistki koju sprema Florentino Perez.

Povijesni El Clasico

Zanimljivo, ovo je bio prvi El Clasico još od 1932. godine koji je izravno odlučivao prvaka Španjolske.

Prije 94 godine naslov je tada osvojio Real Madrid, a večeras je povijest otišla na stranu Barcelone.

Katalonci su tako na najbolji mogući način zaključili sezonu i pred svojim navijačima još jednom pokazali koliko su ove godine bili dominantni protiv najvećeg rivala.