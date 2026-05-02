Evo gdje gledati utakmicu novog hrvatskog prvaka, ali i najvažniju utakmicu kola, odnosno derbi začelja

Od 16 sati na stadionu u Velikoj Gorici igrat će domaća Gorica i novi hrvatski prvak, Dinamo. Utakmicu možete gledati na programu MAXSporta 1 (MAXtv).

Od 18.45 sati u osječkom Gradskom vrtu igrat će se derbi začelja. Vukovar 1991 hvata zadnju slamku spasa za eventualni ostanak u društvu najboljih hrvatskih klubova, a protivnik Stipićevoj momčadi izravni je suparnik za ostanak u SHNL-u - Osijek.

I taj ogled možete gledati na programu MAXSporta 1 (MAXtv).