Želite zaraditi 50.000 dolara gledajući svih 104 utakmice SP-a? Javite se na oglas

Američka medijska kuća Fox Sports i Indeed, vodeća platforma za zapošljavanje, jednom će navijaču osigurati posao iz snova. Praćenje svih utakmica World Cupa uz plaću od 50.000 dolara.

"Bit će to najbolji ljetni posao na tržištu, ali samo za jednog ludog navijača koji je spreman za jedinstveni zadatak u životu," objavile su tvrtke.

Odabrani navijač morat će odgledati sve utakmice iz posebno dizajnirane staklene kocke u srcu Times Squarea u New Yorku. Njegov zadatak pritom će biti stvaranje i dijeljenje društvenog sadržaja tijekom cijelog turnira.

Iz Fox Sportsa su pojasnili kako će posao dobiti sportski obožavatelj, ne nužno i nogometni fanatik.

'Bit će to povijesni turnir, koji zahtijeva povijesno zapošljavanje. Jedan kandidat dobit će posao života da doživi i proslavi svaku priču, svaku naciju i svaki uzbudljiv trenutak koji definira prekrasnu igru', kazao je predsjednik marketinga u Fox Sportsu Robert Gottlieb.

'Idealna osoba je manje zainteresirana za analizu brazilskog plana igre, a više je u stilu: 'Imaju li stvarno tipa po imenu Fred? Opći entuzijazam je kvalifikacija, a ne potreba da se bude statističar o postotku postignutih golova svake osobe', dodao je.

Svi zainteresirani za ovaj posao moraju kreirati svoj Indeed profil, a zatim predstaviti svoje vještine kreiranja sadržaja, te snimiti video na društvenim mrežama u kojem objašnjavaju zašto je ovo pravi posao baš za njih.

Odluka o pobjedniku bit će objavljena 6. lipnja.

Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku traje od 11. lipnja do 19. srpnja.