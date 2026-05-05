Pogledajte novog Ronaldovog 'ljubimca'. Odmah će vam biti jasno zašto košta 1,2 milijuna eura

U svoju već impresivnu kolekciju sada je dodao još jedan automobil koji teško može proći nezapaženo - unikatni Mercedes-AMG G63 Cabriolet, posebno inspiriran bojama njegova sadašnjeg kluba, saudijskog Al Nassra.

Rijetki Mercedes u bojama Al Nassra

Riječ je o posebno modificiranom Mercedes-AMG G63 Cabrioletu, iznimno rijetkom modelu koji je za Ronalda doradila tvrtka Refined Marques. Ograničena serija ovog automobila broji samo 20 primjeraka u cijelom svijetu, što ga čini jednim od ekskluzivnijih modela u njegovoj garaži.

Ovaj robusni terenac dolazi s mekanim krovom, što je prava rijetkost u svijetu masivnih SUV-ova, a posebno se ističe i stražnjim vratima koja se otvaraju unatrag kako bi ulazak u vozilo bio što jednostavniji. Iako je standardna G-klasa već sama po sebi simbol luksuza, vrijednost ove posebno prilagođene verzije procjenjuje se na oko 1,2 milijuna eura.

Automobil je dodatno personaliziran detaljima koji jasno otkrivaju kome pripada. Karoserija je obojena u prepoznatljive žutu i plavu boju Al Nassra, dok se na pragovima vrata nalaze posebne pločice s Ronaldovim inicijalima i slavnim brojem - 'CR7'.