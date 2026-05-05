Pogledajte novog Ronaldovog 'ljubimca'. Odmah će vam biti jasno zašto košta 1,2 milijuna eura

Cristiano Ronaldo ponovno je privukao pozornost izvan nogometnih travnjaka. Portugalska zvijezda, poznata je ne samo po nevjerojatnoj golgeterskoj statistici nego i po strasti prema luksuznim automobilima.
U svoju već impresivnu kolekciju sada je dodao još jedan automobil koji teško može proći nezapaženo - unikatni Mercedes-AMG G63 Cabriolet, posebno inspiriran bojama njegova sadašnjeg kluba, saudijskog Al Nassra.
Rijetki Mercedes u bojama Al Nassra
Riječ je o posebno modificiranom Mercedes-AMG G63 Cabrioletu, iznimno rijetkom modelu koji je za Ronalda doradila tvrtka Refined Marques. Ograničena serija ovog automobila broji samo 20 primjeraka u cijelom svijetu, što ga čini jednim od ekskluzivnijih modela u njegovoj garaži.
Ovaj robusni terenac dolazi s mekanim krovom, što je prava rijetkost u svijetu masivnih SUV-ova, a posebno se ističe i stražnjim vratima koja se otvaraju unatrag kako bi ulazak u vozilo bio što jednostavniji. Iako je standardna G-klasa već sama po sebi simbol luksuza, vrijednost ove posebno prilagođene verzije procjenjuje se na oko 1,2 milijuna eura.
Automobil je dodatno personaliziran detaljima koji jasno otkrivaju kome pripada. Karoserija je obojena u prepoznatljive žutu i plavu boju Al Nassra, dok se na pragovima vrata nalaze posebne pločice s Ronaldovim inicijalima i slavnim brojem - 'CR7'.
Nova zvijer u kolekciji Bugattija, Ferrarija i Lamborghinija
Ovakva ekstravagantna kupnja ne iznenađuje kada se uzme u obzir golema financijska moć portugalske zvijezde. Ronaldo je tijekom karijere stekao status jednog od najuspješnijih i najbogatijih nogometaša svih vremena, zahvaljujući velikim uspjesima u Manchester Unitedu, Real Madridu i drugim klubovima, unosnom ugovoru u Saudijskoj Arabiji te snažnom osobnom brendu.
Njegovo bogatstvo procjenjuje se na oko 1,3 milijarde eura, a novi Mercedes pridružit će se već slavnoj floti u kojoj se nalaze neki od najskupljih modela Bugattija, Ferrarija i Lamborghinija.
Dok Ronaldo uživa u novom 'ljubimcu' na četiri kotača, na terenu ga čeka napeta završnica sezone. Njegov Al Nassr trenutačno je vodeća momčad saudijskog prvenstva sa 79 bodova i sudbinu naslova drži u svojim rukama.
Za naslov prvaka potrebne su im još dvije pobjede, pod uvjetom da jedna od njih bude ostvarena protiv najvećeg rivala Al Hilala, koji je drugi sa 74 boda i utakmicom manje.
Ključni susreti čekaju ih u četvrtak, 7. svibnja, protiv Al Shababa na stadionu King Fahd, te u utorak, 12. svibnja, kada na domaćem terenu dočekuju Al Hilal u velikom derbiju koji bi mogao odlučiti novog prvaka Saudijske Arabije.