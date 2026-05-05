U Tottenhamu svjesni kakav je Vušković 'kapital'. Zato su već 'kleknuli' pred njega s novim i bogatijim ugovorom

Mladi hrvatski reprezentativac briljira na posudbi u HSV-u, gdje je kao stoper zabio pet golova u 26 bundesligaških nastupa i prometnuo se u jedno od najzanimljivijih obrambenih imena svoje generacije.

Tottenham želi osigurati Vuškovićevu budućnost

Sportski direktor Tottenhama Johan Lange već je, prema engleskim medijima, otputovao u Hamburg kako bi s Vuškovićem razgovarao o njegovoj budućnosti. Branič trenutačno ima relativno skromna primanja prema ugovoru koji je potpisao u ljeto 2025., no novi bi mu uvjeti donijeli plaću u rangu standardnih prvotimaca.

Vušković je još 2023. dogovorio transfer iz Hajduka vrijedan 11 milijuna eura, ali je zbog Brexit pravila na Otok mogao stići tek nakon što je navršio 18 godina. Transfermarkt mu danas vrijednost procjenjuje na čak 60 milijuna eura.

Koliko je impresionirao u Njemačkoj, najbolje potvrđuju riječi Lothara Matthäusa nakon njegova pogotka Bayernu u siječnju.

'S 18 godina igra kao da je već odigrao tri svjetska prvenstva', izjavio je tada legendarni Nijemac.

Otvara mu se put prema prvoj momčadi

Tottenham se još bori za ostanak u Premier ligi, ali nakon pobjede protiv Aston Ville 2:1 sudbinu drži u svojim rukama. Ljeto bi moglo donijeti velike promjene u obrani, a mogući odlasci Cristiana Romera, Mickyja van de Vena ili Radua Drăgușina otvorili bi prostor za Vuškovića.

U slučaju ostanka u ligi, Spursi već slažu kadar za novu sezonu. Spominju se dolasci Andyja Robertsona i Marcosa Senesija, dok su na radaru i vratari James Trafford te Bart Verbruggen.

Vušković je pritom dio skupine mladih Tottenhamovih igrača koji ove sezone skupljaju važno iskustvo na posudbama, uz Mikeyja Moorea, Willa Lanksheara i Ashleyja Phillipsa.