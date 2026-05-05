Legenda Milana se naklonila Modriću: Ovo je ključ uspjeha

U razgovoru s novinarima Donadoni se osvrnuo na profil igrača koji su danas potrebni Milanu, naglasivši da kvaliteta više nije samo u tehnici, već i u karakteru.

'Znamo svi koliko Modrić ima godina, ali isto tako znamo koliko je pohvala dobio - i to potpuno zasluženo. Iako je na pragu 41. godine, na teren izlazi s energijom dvadesetogodišnjaka. Upravo takav mentalitet mora biti standard', poručio je Donadoni.

Legenda Milana s jasnom porukom

Naglasio je da klub mora težiti dovođenju igrača s takvim pristupom: 'Treba tražiti nogometaše koji imaju taj stav. Naravno da je tehnika važna, to se podrazumijeva. Moraš znati igrati, ali danas su možda još važnije ove druge osobine - karakter, glad i pristup.'

Donadoni je ostavio dubok trag u povijesti Milana kao jedan od ključnih igrača slavne generacije koja je dominirala Italijom i Europom. Tijekom karijere bio je poznat po svojoj svestranosti u veznom redu i na krilu, a kasnije je uspješnu nogometnu priču nastavio i kao trener, uključujući i vođenje talijanske reprezentacije