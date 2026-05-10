INDUSTRIJA MRŠAVLJENJA

Zašto smo prestali guštati u hrani? Stanley Tucci ima brutalno iskren odgovor: 'Sve je poremećeno'

G.R.

10.05.2026 u 11:54

Stanley Tucci
Stanley Tucci Izvor: Profimedia
Poznati američki glumac Stanley Tucci oštro je kritizirao sve lošiji odnos modernog društva prema prehrani. Osvrćući se na sve veću popularnost lijekova za mršavljenje, zvijezda ističe kako smo zbog nerealnih ideala ljepote potpuno izgubili sposobnost uživanja u obrocima

Promovirajući novu sezonu svoje kulinarsko-putopisne serije 'Tucci in Italy', 65-godišnji glumac u razgovoru za BBC dotaknuo se teme koja ga duboko zabrinjava. Dok u Italiji hrana i gastronomija predstavljaju simbole zajedništva i gostoljubivosti, zapadni svijet je, tvrdi Stanley Tucci, pretvorio jelo u izvor stresa i neprestanih kalkulacija.

'Potpuno poremećen odnos'

Komentirajući rastući trend korištenja lijekova za mršavljenje te njihov utjecaj na svakodnevicu, Tucci nije skrivao razočaranje smjerom u kojem se društvo kreće. Za razliku od Talijana kojima je hrana 'naklonost, gostoljubivost i identitet spojeni u jedno', moderan pristup jelu postao je drastično drugačiji.

'Naš odnos prema prehrani postao je potpuno poremećen', izjavio je glumac, upozoravajući na to kako smo zaboravili na pravo zadovoljstvo koje bi obrok trebao donositi.

Opsesija fizičkim izgledom

Gubitak emocionalne i društvene komponente jedenja u zamjenu za brza rješenja i medicinske preparate za skidanje kilograma, prema njegovom mišljenju, izravna je posljedica pritiska okoline. Umjesto da uživamo u okusima, neprestano smo opterećeni posljedicama svakog zalogaja.

'Previše razmišljamo o tome, a sama ideja o tome kako bismo trebali izgledati uništila je naš odnos prema hrani', zaključio je Tucci, jasno poručivši da jelo treba donositi užitak, a ne osjećaj krivnje i nezadovoljstva vlastitim tijelom.

