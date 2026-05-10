Zašto smo prestali guštati u hrani? Stanley Tucci ima brutalno iskren odgovor: 'Sve je poremećeno'

Promovirajući novu sezonu svoje kulinarsko-putopisne serije 'Tucci in Italy', 65-godišnji glumac u razgovoru za BBC dotaknuo se teme koja ga duboko zabrinjava. Dok u Italiji hrana i gastronomija predstavljaju simbole zajedništva i gostoljubivosti, zapadni svijet je, tvrdi Stanley Tucci , pretvorio jelo u izvor stresa i neprestanih kalkulacija.

'Potpuno poremećen odnos'

Komentirajući rastući trend korištenja lijekova za mršavljenje te njihov utjecaj na svakodnevicu, Tucci nije skrivao razočaranje smjerom u kojem se društvo kreće. Za razliku od Talijana kojima je hrana 'naklonost, gostoljubivost i identitet spojeni u jedno', moderan pristup jelu postao je drastično drugačiji.

'Naš odnos prema prehrani postao je potpuno poremećen', izjavio je glumac, upozoravajući na to kako smo zaboravili na pravo zadovoljstvo koje bi obrok trebao donositi.