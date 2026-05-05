Nemoguće ga je prepoznati: Poznati glazbenik iznenadio transformacijom

Portorikanski glazbenik Bad Bunny izazvao je jednu od najvećih reakcija večeri radikalnom transformacijom. U skladu s temom ‘Fashion Is Art’, odlučio je doslovno ‘ostarjeti’ pred publikom i pretvoriti se u verziju sebe nekoliko desetljeća stariju.

Umjesto glamuroznog modnog izdanja kakvo se očekuje na Met Gali, Bad Bunny se pojavio s nizom hiperrealističnih protetskih dodataka. Bore, opuštena koža i staračke pjege prekrile su mu lice, vrat i ruke, dok su sijeda kosa i brada dodatno naglasile efekt.

Cjelokupan dojam zaokružio je klasičnim crnim odijelom s velikom leptir-mašnom i štapom, čime je u potpunosti utjelovio lik starijeg muškarca.

Transformacija kao komentar teme

Ovogodišnja izložba i dress code fokusirali su se na tijelo kroz povijest umjetnosti, uključujući i proces starenja. Upravo je taj motiv poslužio kao inspiracija za njegov izgled.

Glazbenik je kratko poručio kako je želio napraviti nešto drugačije i kreativno, naglasivši da se trud oko transformacije ‘isplatio’.