Nemoguće ga je prepoznati: Poznati glazbenik iznenadio transformacijom

Na crvenom tepihu Met Gale pojavio se u potpuno neočekivanom izdanju, a toliko se transformirao da ga mnogi nisu odmah prepoznali
Portorikanski glazbenik Bad Bunny izazvao je jednu od najvećih reakcija večeri radikalnom transformacijom. U skladu s temom ‘Fashion Is Art’, odlučio je doslovno ‘ostarjeti’ pred publikom i pretvoriti se u verziju sebe nekoliko desetljeća stariju.
Umjesto glamuroznog modnog izdanja kakvo se očekuje na Met Gali, Bad Bunny se pojavio s nizom hiperrealističnih protetskih dodataka. Bore, opuštena koža i staračke pjege prekrile su mu lice, vrat i ruke, dok su sijeda kosa i brada dodatno naglasile efekt.
Cjelokupan dojam zaokružio je klasičnim crnim odijelom s velikom leptir-mašnom i štapom, čime je u potpunosti utjelovio lik starijeg muškarca.
Transformacija kao komentar teme
Ovogodišnja izložba i dress code fokusirali su se na tijelo kroz povijest umjetnosti, uključujući i proces starenja. Upravo je taj motiv poslužio kao inspiracija za njegov izgled.
Glazbenik je kratko poručio kako je želio napraviti nešto drugačije i kreativno, naglasivši da se trud oko transformacije ‘isplatio’.
Nastavlja niz upečatljivih izdanja
Ovo nije prvi put da Bad Bunny dominira crvenim tepihom Met Gale. Posljednjih godina profilirao se kao jedan od najhrabrijih modnih igrača, a i ovaj put potvrdio je status zvijezde koja pomiče granice očekivanog.