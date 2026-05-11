'Zapalila' mreže: Sandra Bullock prvi put pokazala djecu koju godinama čuva od javnosti

Sandra Bullock godinama uspijeva ono što je u Hollywoodu gotovo nemoguće: djecu Louisa i Lailu odgaja daleko od reflektora, paparazza i stalne medijske znatiželje

Sandra Bullock jedna je od onih zvijezda koje publika desetljećima prati na velikom platnu, ali o njezinu privatnom životu zna se vrlo malo. Glumica koja se uskoro vraća u nastavku filma 'Magija' rijetko dijeli obiteljske trenutke, a posebno pažljivo čuva privatnost svoje djece, 16-godišnjeg Louisa Barda i 11-godišnje Laile.

Zato je njezina objava povodom Majčinog dana privukla toliku pažnju. Bullock je na Instagramu podijelila galeriju posvećenu ženama iz svoje obitelji, ali i rijetke fotografije svoje djece iz vremena kad su bila mala. Za glumicu koja gotovo nikada ne otvara vrata svog doma javnosti, taj je potez bio iznimno osoban. Louis i Laila njezin su najvažniji životni izbor Sandra Bullock sina Louisa posvojila je 2010. godine, u razdoblju u kojem je bila na jednom od vrhunaca karijere. Samo godinu ranije osvojila je Oscara za ulogu u filmu 'The Blind Side', no privatno je tada donosila odluku koja joj je, kako je kasnije često davala do znanja, promijenila život iz temelja. Pet godina poslije njezina se obitelj proširila dolaskom Laile, djevojčice koja je prije posvojenja bila u sustavu udomiteljske skrbi. Bullock je tada otvoreno govorila o tome koliko je važno razumjeti djecu koja su prošla kroz rane gubitke, nesigurnost i promjene te im dati vrijeme, sigurnost i stabilnost. O Louisu je kroz godine govorila kao o posebno mudrom, duhovnom i nježnom dječaku, a Lailu je opisivala kao snažnu, odlučnu i neustrašivu. Jednom se našalila da bi zbog svoje upornosti jednog dana mogla postati predsjednica SAD-a.

Za razliku od mnogih poznatih roditelja, Bullock nikada nije gradila javni imidž na obiteljskom životu. Djecu ne vodi često na crvene tepihe, ne koristi ih kao dio promocije i ne dopušta da njihovo odrastanje postane produžetak njezine slave. Njezina želja da Louis i Laila imaju što normalnije djetinjstvo nije tek povremena odluka, nego dugogodišnji stav. Bullock je više puta pokazala koliko ozbiljno shvaća njihovu privatnost, a poznato je i da se protivila neovlaštenom objavljivanju fotografija svoje djece u medijima. Ta zaštitnička crta posebno je razumljiva jer Bullock kao bijela majka odgaja dvoje crne djece. U ranijim intervjuima iskreno je govorila o strahovima koje nosi takvo roditeljstvo, svjesna da njezina djeca odrastaju u svijetu u kojem se rasizam i predrasude ne mogu ignorirati. 'Kao bijeli roditelj koji voli svoju djecu više od samog života, bojim se svega', rekla je jednom prilikom, objašnjavajući da se ne boji samo uobičajenih roditeljskih izazova, nego i onoga s čime bi se Louis i Laila mogli susresti izvan sigurnosti doma. Hollywood može čekati Iako se Sandra svrstava među najuspješnije glumice svoje generacije, posljednjih je godina svjesno usporila. U jednom je razgovoru objasnila da se želi posvetiti onome što je čini najsretnijom, a to je njezin dom.

Sandra Bullock Izvor: Profimedia / Autor: Chris Delmas / AFP / Profimedia